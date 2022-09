El calvario de víctima de violencia de género: “Me pregunto por qué no me mató”

El síndrome de la rana hervida, así describió María Isabel Gassman al calvario que padeció durante sus 27 años de casada. “Hasta que no veía sangre no paraba”, remarcó en relación a los golpes y sometimientos que vivió en manos de su esposo: hubo tres situaciones muy fuertes de golpes, más de siete denuncias y, en 2015, un intento de homicidio. Su relato fue dado a conocer enel programa que se emite por“El 7 de marzo de 2015 intentó ahórcame, darme vuelta la cabeza. Lo denuncié, le pusieron la restricción, pero violaba las medidas judiciales”, rememoró la víctima de violencia de género. “Tengo una lesión en el cuello porque me lo daba vuelta como a las gallinas, además de arrancarme los pelos y darme puñetes, y tengo dislocado el tercer anillo de la tráquea porque intentó ahorcarme”, detalló al cuestionar que la carátula de la causa es por Violencia de Género. “Fue un intento de homicidio”, sentenció.“Viví 27 años con un violento, un psicópata. Tuve dos hijos y trabajaba únicamente para satisfacer las necesidades de la casa porque él lo hacía para los amigos. Los 27 años de casada fueron un infierno y eso se llama el síndrome de la rana hervida”, analizó.Si se pone una rana en una olla de agua hirviendo, la rana salta para escapar. Pero si el recipiente está al fuego y lleno de agua fría, la rana poco a poco ajusta su temperatura corporal a la del agua, manteniéndose en una cierta comodidad que le impide darse cuenta de que el agua está calentándose y de que, si no salta, acabará muerta.Algunos psicólogos determinan que las víctimas de violencia de género suelen actuar bajo el síndrome de la rana hervida al adaptarse consciente o inconscientemente a situaciones, personas o relaciones que le resultan perjudiciales y que desfavorecen de alguna manera su bienestar mental, emocional o físico.En 2015, María Isabel fue retirada de su casa por su hermana y el esposo de ésta; tuvo que alquilar un espacio donde vivir con su hija y, según remarcó, cuando desde la Justicia le comunicaron que “no podían hacer nada para sacar a su ex de la casa”, allí terminó de convencerse de que estaba sola.María Isabel logró divorciarse a través del trámite exprés, pero el calvario continuó: “Durante estos siete años, como él no tiene abogado no puede seguir el trámite de la división de bienes y no me paga el alquiler por la casa. Pedí que le pusieran un abogado oficial, pero me dijeron que no porque él tiene sueldo y no lo pueden obligar a tener un abogado”.“Mi abogado me ofreció que aceptara que me compren la casa y el auto, que son las cosas que me corresponden, pero por menor valor, siendo que pasaron siete años esperando para que me den monedas”, lamentó la mujer en un audio que envió ael programa que se emite por“Lo más terrible es que esta agonía no termina porque el divorcio está firme pero, cuando leí la sentencia de la jueza Laferriere, me sentí flagelada, escupida, burlada, que se me cagaron de risa en la cara”, cuestionó la víctima de violencia de género. De hecho, anticipó que está a la búsqueda de ayuda y los medios para iniciar un jury a la magistrada.“El botón antipático no sirve. A las mujeres hay que educarlas para que busquen una vida diferente a la que conocía porque si no vuelven a caer en manos de estos tipos”, remarcó María Isabel. “Quiero que mi palabra sea la de muchas mujeres porque pueden darte las restricciones y los botones antipánicos, pero lo más importante, que es la económica, no la hacen”, sentenció.“A veces me pregunto por qué no me mató, porque las muertas no sufren este calvario”, cerró la víctima.