Intento de magnicidio: el arma tenía balas y estaba apta para el disparo

Política Legisladores de oficialismo y oposición repudiaron ataque a la vicepresidenta

Los investigadores del ataque que sufrió anoche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguraron que el arma secuestrada al agresor es una pistola calibre .32 marca Bersa, que tenía balas y que estaba apta para el disparo.Los pesquisas de la Policía Federal Argentina dijeron que la pistola tenía cinco balas en su cargador y que en su base posee una numeración parcial con el número 250.El arma es una pistola semiautomática y que el calibre también es conocido como el 7.65 milímetros.El jueves a la noche hubo un intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien un hombre que fue detenido apuntó con un arma e intentó gatillar a centímetros de su cabeza cuando estaba por ingresar al edificio en el que reside en el barrio porteño de Recoleta.En una de las imágenes difundidas se ve con nitidez cuando la Vicepresidenta acababa de bajar de un auto para entrar a su domicilio y un arma se acerca a su cabeza. En la imagen parece que el agresor intenta disparar.La Vicepresidenta regresó esta noche a su casa en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta, donde una persona infiltrada entre la multitud intentó atacarla con un arma de fuego, según se pudo ver en la secuencia grabada por la TV Pública, un ataque gravísimo que a los pocos minutos fue confirmado desde el ministerio de Seguridad.Minutos después del hecho, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a través de un comunicado que un "hombre se encontraría armado" y que "se lo identificó procediendo a su detención en la calle Juncal y Uruguay".Además, indicaron que "se halló un arma a escasos metros del lugar".El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en diálogo con el canal C5N detalló que la persona detenida "tenía un arma" y que fue detenida, inicialmente, "por personal de la custodia"."Lo apartan y encuentran el arma. Ahora tiene que ser analizada esta cuestión por nuestra gente para ver la disposición que tenía esta persona", aseguró el ministro, y agregó: "Tenemos que esperar que científica haga el análisis. Esperemos un poco, no quiero hacer más grande la cosa de lo necesario. hay que hablar con seriedad".Poco minutos después del ataque se informó oficialmente que el presidente Alberto Fernández decidió hablar al país por cadena nacional para referirse al individuo.Ministros, secretarios de estado, legisladores, sindicalistas y personalidades de distintos sectores emitieron de inmediato declaraciones de repudio al ataque.Entre otros miembros del gabinete, el jefe de los ministros, Juan Manzur y los funcionarios Sergio Massa (Economía) y Aníbal Fernández (Seguridad) se sumaron a los repudios, a lo cual se sumaron diputados y senadores de diferentes partidos políticos.Desde la oposición, se conocieron pronunciamientos del expresidxente Mauricio Macri y del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.El hombre de nacionalidad brasileña detenido por el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía un antecedente policial de marzo del año pasado cuando fue detenido en el barrio de Agronomía dentro de un auto sin patente y con una cuchilla de 35 centímetros de largo, informaron hoy fuentes policiales.Se trata del detenido identificado por la Policía Federal como Fernando André Sabag Montiel, un hombre de 35 años y de nacionalidad brasileña, quien había sido apresado el 17 de marzo del 2021 por personal de la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad.Según los datos con los que cuentan los investigadores, el hombre nacido el 13 de enero de 1987 vive en la actualidad en un departamento de un edificio en la calle Terrada al 2300.Si bien vivía en el país de manera permanente desde 1998, fuentes de la investigación explicaron que el último paso de ingreso al país fue del 2018.Fuentes policiales aseguraron a Télam que, de acuerdo a la base de datos de Interpol, Sabag Montiel no tiene antecedentes en su país ni tenía pedido de captura activo.La detención del 2021 se produjo en la avenida San Martín al 2800, en el barrio de Agronomía cuando un oficial de la fuerza porteña observó estacionado en la vía pública un automóvil Chevrolet Prisma de color negro que no poseía patente trasera.Ante esa situación, el policía identificó a un hombre que dijo ser su dueño y que indicó que el faltante de la patente trasera se debía por un choque de tránsito ocurrido días atrás, dijeron las fuentes.En ese momento, cuando el hombre abrió la puerta del auto para buscar documentación del vehículo, se le cayó un cuchillo de 35 centímetros de largo, justificando que lo llevaba para defenderse.El hombre, identificado como Sabag Montiel, quedó a disposición de la Fiscalía Contravencional Número 8, y se dispuso labrarle un acta por infracción al Artículo 90 del Código Contravencional y el secuestro del elemento punzante.