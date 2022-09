Una mujer denunció que fue violada tras un show de La Renga

Foto: Télam

El movimiento de mujeres "Un paso atrás, no me toques", organizado para visibilizar los abusos dentro del público en los recitales, denunció este jueves que una mujer fue violada en cercanías del lugar donde La Renga ofreció un show el sábado último en Baradero.



"Tu silencio es complicidad. Violaron a una piba en las inmediaciones del recital de La Renga. Si viste algo hablá. Si no sabes nada igual compartí. Hay que visibilizar la realidad para que no se repita ¡Nunca más!", escribió el colectivo a través de sus redes sociales.



El mensaje fue compartido después en Instagram por una de las cuentas oficiales del grupo, donde además se agregó: "Acompañamos desde el dolor y repudiamos enérgicamente el hecho ocurrido a la salida del show del sábado pasado en Baradero. Un paso atrás, no me toques", señalaron desde Arte Infernal, la tienda oficial de La Renga.



La víctima presentó la denuncia en el partido bonaerense de San Martín, de donde es oriunda, aunque por una cuestión de jurisdicción la causa tramita en Baradero, informaron fuentes judiciales a Télam.