Maestra que sufrió estafa, ahora es víctima de acoso: "Me dice que me ama”

Se trata de un hombre a quien conoció a través de las redes sociales y por quien sufrió una estafa virtual por más de 1 millón de pesos., contó a“Como yo publicito mis actividades en esa red social, me contactó por ahí y empezamos a hablar”, explicó.Según contó la docente,y temía por un ataque pirata. Empezó a mandarme fotos. Como eran varias y vi que coincidían con su perfil, al principio no sospeché nada raro”, precisó Leticia.Para ganarse la confianza de la víctima,, por lo que quería enviárselas a ella para que las cuidara.No obstante, comenzó a pedirle dinero a Leticia para destrabar el envío.Según consta en la denuncia, fueron tres transferencias por un valor de $1.125.000.Hasta que un día empezó a sospechar. “Me hablaba en español. Yo le pedía que hiciéramos videollamadas, pero él se negaba con el argumento de la falta de señal por estar embarcado.”, contó la docente.Y continuó: “Yo pensé que necesitaba ayuda de verdad. Me dijo que estaba embarcado y que no solo tenía miedo de que le robaran sus pertenencias, sino que temía por su vida”.Luego de sacarle los ahorros de su vida, el hombre empezó a pedirle bitcoin. Fue entonces que la docente buscó asesoramiento en bancos y confirmó el engaño.Ahí presentó la denuncia y bloqueó de las redes al falso ingeniero naval, pero este continuó escribiéndole mensajes amorosos a su casilla de correo.”, dice uno de los mails que recibió la docente.En otro de los textos se lee: “. Para brillar tus estrellas sobre mí. Para que pueda ser más grande de lo que soy”. Y continúa: “Pronto estaré contigo para ver cómo tu belleza y bondad se desbordan. Buenos días, mi princesa encantadora”.“Le dije que había hecho la denuncia y sigue. Bloqueé uno de los remitentes y me escribió desde otra cuenta. Ya lo bloqueé de todos lados. Es un cínico terrible”, concluyó.