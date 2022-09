Crimen de Nahiara: el STJ analizará si absuelve o no a Yanina Lescano

Con arresto en su casa y sin contacto con sus hijos

, permanece con arresto domiciliario y sin ningún contacto con sus hijos. Mientras, su abogado defensor, Patricio Cozzi logró a una nueva instancia judicial para batallar la absolución.“Presentamosentendiendo que haydesde la acusación hasta el tratamiento de la causa, ya sea por el Tribunal como por la propia Casación”, explicó ael defensor de Lescano, Patricio Cozzi. Y continuó: “Casación rechaza nuestra impugnación porque sostiene que los agravios no son suficientes para abrir la impugnación extraordinaria y ahí nos fuimos en queja al Superior Tribunal de Justicia, que es el máximo órgano judicial de la provincia, para manifestarle cuáles son nuestros derechos agraviados y fundamentamos que, para nosotros, Casación rechazó mal dicha impugnación”., que Casación rechazó mal el recurso, y nos dicepara abrir esta etapa porque entiendea la que nos citarán a Fiscalía y Defensa para fundamentar este recurso y, detalló Cozzi.De acuerdo a lo que especificó,. “Y en este caso concreto, dado que Casación no se ingresó a nuestro planteo que tiene que hacer una revisión integral de lo sucedido en el juicio, entendemos que nos habilita a que el Superior pueda hacer un análisis integral desde la prueba, porque Casación no dio respuesta a nuestro planteo, y así vamos a solicitar directamente la absolución”, amplió al respecto.En la oportunidad, Cozzi dio cuenta de entrevistas televisivas a las vecinas de Cristo y Lescano, las que se constituyen como prueba de que “Yanina le pedía a Cristo que dejara de pegarle a la nena, que trataba de irse de la casa y no podía”. “Si Yanina era libre de irse de la casa, nunca hubiera estado sumergida en esta situación, pero no era libre de irse, pasó lo que pasó, porque esa era la casa del terror”, analizó.a diferencia de Cristo que tiene condena firme;y hay garantía de personal al cuidado de ciertos familiares”, comunicó el abogado.Asimismo, confirmó quey eso es algo que todavía se dilucida en el Juzgado de Familia”. Fue en ese marco queDesde el primer día no se le creyó ni una palabra a Yanina y, simplemente, en base a prejuicios de estereotipo, se la acusó. Después, eso mismo entró en el propio Tribunal porque desde 2019 que denunciamos esa, todavía no se nos ha dado respuesta y nunca se le intimaron cuáles fueron las conductas reprochables para poder ejercer un derecho de defensa y condenar”, fundamentó el defensor.También remarcó que a Lescano se la acusó por “delitos impropios de omisión, es decir, que no están escritos en el Código Penal; con lo cual, discutimos si son constitucionales o no porque se no te puede acusar ni condenar por un hecho que no está previsto previamente en la ley”.