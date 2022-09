Hermanos abusados en un campo: indagatoria, imputaciones y ADN para los bebés

La magnitud de los delitos

A partir del año 2019, seis hermanitos de entre 8 y 16 años, habrían sido convertidos en esclavos sexuales en un campo del interior del departamento Sarmiento, en la provincia de Santiago del Estero. Los perversos individuos que los sometían, eran el progenitor de los menores, dos patrones y los tres hijos de los hacendados.Los procedimientos estuvieron a cargo de la fiscal Jésica Lucas, a quien también acompañaron instructores y los abogados defensores del grupo acusado, Carlos Ríos López y Jorge Salomón, quienes requerirán urgentes análisis de ADN para todos los hombres (cinco), ante los dos bebés que tuvo la mayor de las víctimas, producto de la multiplicidad de abusos.Al escuchar a los menores, Lucas dimensionó la magnitud de los delitos plasmados en cada conducta de los seis sospechosos, las cuales tendrían un denominador común: acceso, corrupción, lesiones hasta con látigos, hambruna, orfandad, analfabetismo, solo por citar las dominantes.A partir de ello, la fiscal Jésica Lucas imputó con gravísimas acusaciones a la pareja de hacendados, sospechada de integrar un perverso sexteto, que habría abusado de seis hermanos, al extremo de provocar dos partos a una adolescente y cuya paternidad será develada por el ADN.Asistidos por los abogados Carlos Ríos López, Fernando y Jorge Salomón, la funcionaria notificó ayer a la pareja sobre los cargos enrostrados: "Abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda en perjuicio de dos menores"; "abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de otros dos menores"; "lesiones leves en perjuicio de cuatro menores"; "reducción a la servidumbre de cuatro menores" y "corrupción de menores", publicóEn una primera etapa del proceso, los expertos entrecruzaron la información genética de los dos bebés, con los ADN del padre de los niños y un hijo de los patrones. La ciencia descartó que ellos sean los padres y les fueron otorgadas falta de mérito.Sin embargo, la causa pasó a órbita de la fiscal Jésica Lucas, quien comenzó con Cámara Gesell y de las conclusiones, se desprende que los seis adultos habituaban vejarlos. Sin dudar, Lucas instó a que le sean revocados los beneficios, hecho que se materializó el viernes pasado.Ahora, la funcionaria atiende dos frentes: en uno, a las comisiones policiales que procuran detener a los tres hijos de los patrones. Éstos últimos ya están presos y fueron imputados de graves delitos. También está detenido el padre de los seis hermanos.Se dispusieron órdenes de detención para los hijos de los hacendados que permanece prófugos, cuya vida errante, intentaba anoche poner fin el abogado Ríos López.A contrarreloj, la defensa ensayaba la entrega de los tres hermanos en alguna comisaría del interior y ante un juez de Control y Garantías.Según los menores, "nos trataban como perros", afirmó la mayor de los hermanos. "Mi padre me hizo mujer. No sé quién es el padre de mis hijos, porque me abusaban entre todos", agregó.Los testigos agregaron que los menores vivían en condiciones deplorables. Una de las hermanitas bebía leche de cabra para alimentarse. Las noches eran de terror, porque los adultos se llevaban a los menores a las habitaciones. La patrona fue sindicada de abusar de uno de los varoncitos, quien después era entregado a uno de sus hijos para que se lo llevase a la pieza a dormir con él. Fuente: (ElLiberal)