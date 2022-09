Estafa: robaron $30.000 a ordenanza a través de la cuenta de Mercado Pago

Un ordenanza fue víctima de una estafa electrónica a través de su cuenta de Mercado Pago. “Me vaciaron la cuenta bancaria, se hicieron un adelanto de haberes y hoy cuando cobré, me faltan 30 mil de pesos de sueldo”, lamentó el damnificado.“Recibí una llamada de Mercado Libre a través de la que me dijeron que alguien había comprado unas cubiertas desde mi cuenta; tenían todos mis datos y me preguntaron si mi cuenta de Gmail era tal… yo la confirmé y después recibí un correo del banco que me informaba sobre un retiro de dinero”, relató Guido aY continuó: “Cuando quise ingresar a mi cuenta de homebanking para chequear, vi que estaba bloqueada; intenté llamarla a mi pareja para contarle lo que pasaba y tenía todos los contactos borrados… habían cambiado la contraseña de Gmail, me hackearon el teléfono y me vaciaron mi cuenta bancaria”.El damnificado reveló aque, al comunicarse con la entidad bancaria para consultar qué estaba pasando, le confirmaron que 20 minutos antes se había realizado un retiro de dinero de su cuenta. “Me sacaron los 5.900 pesos que tenía en la cuenta, se hicieron un adelanto de haberes y en total me robaron unos 21 mil pesos”, explicó al dar cuenta que pasó dos días sin dinero. “Hoy cobré y me faltan 30 mil de pesos de sueldo”, lamentó.Guido aseguró aque quien lo llamó, por su tonalidad, era un cordobés. “Después empezaron a llamar a todos mis contactos, familiares y compañeros de trabajo, y a todos los hicieron el mismo cuento”, alertó la víctima de la estafa.En la oportunidad, el ordenanza recalcó que su intención era la de advertir a otros para evitar nuevas víctimas de la estafa. “Te llaman y te hacen creer que robaron tus datos de Mercado Pago, y cuando confirmas tu cuenta de Gmail, debido a que todo está vinculado, acceden a todos los datos de tus tarjetas, tus contactos, todo, porque cambian las contraseñas”, especificó al lamentar: “Mi teléfono es nuevo y no lo puedo usar porque fue hackeado”.