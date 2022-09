Un cartel advierte por hechos de inseguridad: "Peligro, roban a cuatro manos"

El Paseo del Caminante de la Costa Alta rosarina es uno de los atractivos turísticos promocionados por la ciudad pero últimamente se volvió peligroso por reiterados robos en la zona cometidos a transeúntes, turistas o personas que salen a hacer ejercicio.



Es por eso que en las últimas horas, los vecinos decidieron colgar un cartel advirtiendo por los hechos delictivos que pueden ocurrir si se desea ir por el paseo.



“Peligro, roban a cuatro manos biciletas y celulares”, alerta un cartel escrito a mano, todo en mayúscula.



Un vecino del barrio contó a Radio 2 que “está fácil para que te roben en el Paseo del Caminante, porque no se ve nada para ninguno de los costados”.



“Es una vista espectacular pero tiene esa complicación. Si te asaltan acá no podés hacer nada”, añadió el muchacho y recomendó “tener cuidado, concurrir con la menor cantidad de elementos personales posibles y hacer lo que se pueda”.



No es la primera vez que se advierte por los peligros de la zona ya que en otras oportunidades se denunciaron hechos de inseguridad en el mismo paseo.



Según la Secretaría de Cultura Municipal, el Paseo del Caminante, que se extiende desde Bajada Escauriza de zona norte, “es un gran balcón al río y un sitio ideal para sacar las mejores fotos del Puente Rosario-Victoria”.