Asesino arrepentido pide perdón por haber matado a docente jubilada en un robo

Luis Ramón Castillo, quien aceptó su culpabilidad en el homicidio de la profesora Teresita Galli, mostró su arrepentimiento ante un manuscrito enviado a su representante legal, en el cual, pidió perdón a los hermanos de la docente fallecida y también a toda la sociedad.El abogado Marcelo Sigot, quien representa a Luis Castillo, condenado por el homicidio de la docente Teresita Galli, explicó detalles de la causa. "Mi pupilo fue condenado a perpetua el año pasado, en un juicio abreviado. Estuvo alojado en la Unidad Penal de Concordia y, por un pedido del propio Castillo, hoy se encuentra alojado en la Unidad Penal N°2 de la ciudad de Gualeguaychú", detalló Sigot."Mi defendido está muy bien anímicamente. Él está haciendo un tratamiento psicológico con profesionales. No los realiza con la habitualidad que él necesitaría porque, al haber muchos internos, todos quieren lo mismo y, por razones de tiempo, no se puede porque el profesional es el que predispone", contó."Yo hablo una o dos veces por semana con él, y compartí un almuerzo antes de las vacaciones, donde también estuvieron otros internos que yo represento en esa unidad carcelaria", comentó el abogado. "Es verdad que no es lindo estar privado de su libertad, pero él (Castillo) asumió con mucha responsabilidad y arrepentimiento lo que hizo y, a partir de ahí, creo que Castillo se sacó un peso de encima", opinó Sigot aPosteriormente, se refirió al manuscrito que recibió de parte del condenado. “En el manuscrito, Castillo hace mención a un sincero arrepentimiento público por lo que hizo; también ya lo había hecho en una audiencia pública que tuvimos"."Él (por Castillo) me lo hizo llegar esta carta y me pidió que lo hablara con los medios para que se pueda difundir y pedirles perdón a determinadas personas que, directas o indirectamente se vieron afectadas por lo que él cometió”, concluyó el abogado Sigot.