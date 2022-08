Secta: defensor del principal imputado afirma que la causa "no tiene víctimas"

La defensa del principal imputado por la supuesta "secta" del barrio porteño de Villa Crespo conocida como "Escuela de Yoga" denunció que la investigación "no tiene víctimas" y, en consecuencia, "es imposible ejercer el derecho de defensa".Los abogados Jorge Pirozzo y Alejandro Buigo, defensores del octogenario Juan Percowicz, presentaron un escrito ante el juez Ariel Lijo advirtiendo que "no hay víctimas identificadas" en el expediente."Resulta complejo llevar adelante una defensa sin que se identifiquen (aún con el resguardo pertinente) y declaren las presuntas víctimas de un delito", advirtieron los defensores.Pirozzo y Buigo defienden, además de a Percowicz, a otros detenidos: Susana Mendelievich, Silvia Herrero, Federico Sisrro, Daniel Aguilar y Gustavo Rena.La defensa atribuyó la ausencia de víctimas identificadas a que "o se le oculta prueba a la defensa, lo cual es gravísimo, o sencillamente no hay víctima alguna de delito, lo cual es más grave aún"."¿Qué hacen nuestros asistidos detenidos, en un proceso sin víctimas? Salvo que estén detenidos por una causa de hace 30 años que sin argumento serio alguno se pretende reeditar cuando ya es cosa juzgada", desafiaron los abogados.En el expediente hay al menos tres personas que fueron entrevistadas por un grupo de psicólogos durante un allanamiento, que podrían ser potenciales víctimas y están identificadas en el expediente sólo por sus iniciales."En virtud de ello, solicitamos se informe a la defensa si hay víctimas de algún delito de los que han sido imputados, y esto no se hizo saber, o bien si directamente no existe víctima alguna identificada", insistieron los abogados.Como medida para avanzar en la investigación, reclamaron que se les tome declaración a la brevedad a las tres personas identificadas por sus iniciales, atento a que los psicólogos pidieron también la presencia del Programa Nacional de Rescate para "evaluar su situación en los inmuebles intervenidos"."Este proceso ‘sin víctimas’ no hace otra cosa que afectar en forma directa al derecho de defensa en juicio de nuestros asistidos. (…) Sin víctimas identificadas o que son ocultadas a la defensa, la tarea de ejercer una defensa adecuada es literalmente imposible", remarcaron los abogados.