Un fuerte accidente de tránsito se registró este martes a la mañana en la intersección de Avenida Ramírez y Alem de la capital entrerriana. Fue protagonizado por un Toyota Etios blanco y un Nissan Tiida.En el último rodado mencionado iba una mujer, que fue trasladada al hospital, y un niño que iba con el guardapolvos de jardín. Producto del impacto, todos cinco airbags se activaronEl hijo de la propietaria del Toyota manifestó aque no iba en el rodado al momento del incidente, pero que “evidentemente alguno de los vehículos cruzó en rojo y pasó esto”.“Mi mamá iba sola, camino al trabajo. No tuvo ninguna lesión. Ella está un poco nerviosa, por lo que no pudo explicarme bien qué pasó”, dijo.Desde la Policía confirmaron que el Etios era conducido por una mujer de 62 años y transitaba por calle Alem, mientras que el Tiida iba por Ramírez, al mando de una joven de 25 años acompañada de su hijo de 5 años. La Joven fue trasladada al Hospital San Martín por dolor abdominal.Por otra parte, personal de Tránsito Municipal realizó la retención del vehículo Nissan por falta de documentación.