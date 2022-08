Entraron a robar a un refugio de animales y mataron a puñaladas a un perro

Días atrás, desconocidos ingresaron al predio de la Sociedad Protectora de Animales de Concordia con intención de robar ladrillos. En ese momento, los vecinos se percataron de lo que estaba ocurriendo, llamaron a la Policía y los ladrones huyeron.Este lunes los delincuentes regresaron al lugar para robar y un perro, llamado León, quiso impedir su ingreso. Los sujetos mataron al animal a golpes y puñaladas.Luli Flores, responsable del refugio, comentó aque “estamos conmocionados por lo que ocurrió. Con la nueva comisión directiva, la cual encabezo, estamos hace unos meses y decidimos encarar mejoras edilicias. Hace algunas semanas empezamos a recibir donaciones de materiales de construcción”.En ese sentido, relató que “la semana pasada se llevaron algunos ladrillos, una bolsa de alimentos, una pala y otros elementos. Son cosas materiales, nos cuestan un montón, pero nada se compara con lo que pasó ahora”.Relató que “el chico que cuida llegó a las 10 de este lunes al refugio y se encontró con el perrito León muerto. Estaba torturado, le cortaron una oreja, le dieron varios puntazos en el pecho, lo fracturaron. Lo mataron con saña”.“Suponemos que él pudo haber salido, se enfrentó a los delincuentes para defender su lugar y le hicieron esta atrocidad”, agregó.Informó que “en el refugio no tenemos nada de valor, entraron a robar los ladrillos. Terminaron con la vida del perrito, estamos conmocionados, no podemos creer el nivel de salvajismo. Era un perrito mestizo, mediano, tenía más de 10 años”.“Estamos investigando. Una vecina dijo que anoche escuchó los gritos del perrito, pero nadie se imaginó esto. Todos pensaron que se estaba peleando con otro perrito quizás. No creemos que este hecho haya sido por venganza, sino que justo ingresaron y el animal fue hacia ellos. Si hubiera sido por venganza seguro lastimaban a más perritos”, finalizó.Explicó que "estamos apurados por terminar con el galpón y con un muro porque nos encontramos con varios huecos que seguro usan para mirar para adentro y ver qué tenemos. Analizamos buscar serenos, pero el presupuesto que manejamos es mínimo, por lo que se nos hace imposible contar con alguien 24 hs".