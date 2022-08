Ex vocal del STJ fue denunciado de abuso por su propio hijo

“Yo, Juan Luis Turano, denuncio a mi padre, Juan Carlos Turano, por abuso sexual”, expresó a Elonce, el hombre de 37 años, que este lunes se presentó en Tribunales a realizar la denuncia contra el ex vocal del STJ, oriundo de La Paz.El denunciante, es hermano de María Agustina Turano, de 25 años, que falleció el 18 de mayo de 2014 en una vivienda de Paraná donde convivía con su pareja, Pablo Actis, quien fue condenado por homicidio.Juan Luis, relató ante las cámaras deque “los abusos sucedieron cuando tenía entre 6 y 9 años. Hace tiempo vengo acarreando esto y ya no aguanto más la situación. Me enteré de muchas cosas que pasaron y están pasando, y dudo que no lo haya hecho con otras personas”, dijo.Sobre los abusos, relató que “cuando era chico, mi papá almorzaba y luego se iba a Club Social y mi mamá al golf. Cuando regresaba, ingresaba a mi habitación, que estaba en la entrada de la casa, y me tiraba al piso. Me introducía los dedos en la boca y me hacía cerrar los ojos, yo escuchaba como se bajaba el cierre del pantalón y en ese momento perdía el conocimiento, porque estaba arriba mío y me asfixiaba. Cuando me despertaba, sentía un hormigueo en el cuerpo y mi papá estaba al lado mío”.“Estos hechos ocurrieron reiteradas veces, hasta que comenzó a venir a Paraná por su trabajo, ya que iba a asumir como vocal en Tribunales. Yo rogaba que llegue el lunes, porque él viajaba y no quería que sea viernes, porque sabía que él volvía a nuestra casa”, expresó.Juan Luis, contó que a medida que “iba creciendo, me iba dando cuenta de las cosas que pasaban y lo enfrentaba”. Seguidamente, agregó: “quiero justicia, yo me presentó para que el caso no prescriba. No lo denuncie antes por miedo”.Cabe recordar que, en un principio, la causa de la hermana se tramitó como suicidio. Aunque, a cinco días de la muerte, se exhumó el cuerpo de María Agustina y la necropsia arrojó como resultado que había elementos suficientes como para interpretar que el cuello de la víctima había sido oprimido con una mano y, sumado a diferentes elementos del escenario del hecho, condujeron al juez instructor a interpretar lo ocurrido como un homicidio. Es así que Actis fue procesado por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género”. La causa llegó a juicio y fue condenado a cadena perpetua. En reiteradas oportunidades, se solicitó que sea sometida a revisión la pena de Actis, lo que no fue aceptado por la justicia. Al momento de la muerte, la joven vivía con el acusado y su pequeña hija.