Se entregó el sujeto condenado por abuso que había huido del hospital escuela

no puede aplicar ninguna medida de sujeción como esposarlos, “es algo que la ley de Salud Mental lo prohíbe”, puntualizó.

Un sujeto condenado por abuso sexual con acceso carnal, se fugó el pasado martes 23 de agosto, en horas de la noche, cuando se encontraba internado yFamiliares del hombre confirmaron aNº1 de Paraná, señalaron desde el Servicio Penitenciario.El subdirector del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Hugo Splendore, había precisado a, que fue impuesta por el Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná”.Según se había dado a conocer, en 2020,. La víctima estaba amenazada de muerte, incluso, hallaron una carta en la que el atacante, dejaba sentado que su intención era acabar con la vida de la mujer.Splendore precisó que el sujeto estaba alojado en la Unidad Penal Nº7 de Gualeguay y fue derivado al Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, para quey por ello, la jueza ordenó que el interno sea evaluado, realice el tratamiento y luego, cuando se considere, iba a ser dado de alta”.Además, aclaró que se trata de “un preso que tenía problemas de conducta, pero no era conflictivo”. ValenzuelaEl subjefe detalló que en el Hospital de Salud Mental la PolicíaPor su parte, la madre del interno que se entregó este lunes, tras permanecer casi una semana prófugo, dio su versión y advirtió que su hijo había amenazado con quitarse la vida. “Él tiene que estar en un psiquiátrico, no en la cárcel”, resaltó Ana Gómez al dialogar con Elonce.“Él es discapacitado desde que nació porque el padre me pegó cuando estaba embarazada. Yo pase muchas cosas durante el embarazo, también me pegaron mis hermanos, y dormía en el cementerio estando de ocho meses, porque no tenía otro lugar a donde ir, y toda mi familia me maltrataba”, refirió Gómez.“A mí lo hijo se lo acusa de, supuestamente, haber maltratado a la pareja,y nunca la empastilló ni la drogó”, sentenció la mujer, en defensa de su hijo.“Me encontré con otra mala noticia de que la mujer lo volvió a denunciar, siendo que él no fue a su casa, ni tampoco quería saber nada con ella porque vivía con un hermano que tenía un arma, mientras estaban mis nietitos”, indicó al cuestionar que a la ex pareja de su hijo le pusieron una custodia policial.