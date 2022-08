Descubrió que le estaban robando, lo balearon y murió camino al hospital

Un vecino de la ciudad de Colonia Caroya, Córdoba, falleció este domingo por la noche luego de ser baleado en la puerta de su domicilio aparentemente en un hecho de asalto.



De acuerdo con lo informado por la Policía, ocurrió en la zona rural, en el callejón Bustos a la altura del kilómetro 7. La víctima tenía 55 años y habría recibido al menos tres disparos por parte de un sujeto que no pudo ser encontrado hasta el momento.



Según testimonios de los familiares del hombre fallecido, habría sorprendido a una persona intentando robar en un galpón que posee en su propiedad. Fue en ese marco donde aparentemente se generó una disputa que terminó cuando el atacante disparó en varias oportunidades e hirió al dueño de casa.



Como si la tragedia no hubiese terminado allí, de acuerdo con lo relatado en Mitre 810, no había ambulancias para trasladarlo a un hospital o dispensario cercano por lo que fue cargado en un patrullero. Murió camino a un hospital como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.



Interviene la fiscalía de Instrucción a cargo de Enrique Scagliotti. (La Voz)