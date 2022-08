Vecinos de Sauce Montrull se movilizaron tras la domiciliaria de dos detenidos

Este sábado se produjo una nutrida movilización de vecinos autoconvocados de Sauce Montrull hacia el destacamento policial, para expresar el repudio, malestar y miedo por la prisión preventiva domiciliaria dispuesta en el lugar, para dos imputados de varios hechos delictivos acontecidos.



Hace un par de días se conoció que, imputados de robos, asaltos, hurtos y otros hechos delictivos graves sucedidos entre Paraná y San Benito, tras estar alojados un tiempo en la unidad penal I de esta capital, se les amplió la prisión preventiva, pero a cumplir en una vivienda.



"Una tía de los delincuentes, salió de garantías y ofreció una casa que es para el fin de tratamientos específicos sociales, y no para contener a imputados de graves hechos", referenció una vecina visiblemente ofuscada, detalla Uno.



Las autoridades policiales les explicaron este sábado a la tarde a los vecinos, que desde la fuerza de seguridad lo único que se hace es cumplir con la orden judicial, además de realizar un monitoreo permanente para el cumplimiento de la prisión domiciliaria.



"El móvil policial pasa en distintos horarios, cerca de cinco veces. Pero este fin de semana, por la carrera del Turismo Carretera en el autódromo de Paraná, todqs las patrullas de las comisarías y destacamentos están afectados para brindar la seguridad vial y operativa fuera del circuito ubicado sobre la ruta 12.



"El barrio es muy tranquilo, de familia, y de la noche a la mañana comenzó a correr una sensación de inseguridad y miedo, por tener de 'vecinos' a estos dos delincuentes que no sabemos quiénes son, cómo son sus caras y qué estarían dispuestos a hacer", reflexionó la vecina para agregar: "Si quieren violar la prisión domiciliaria, lo pueden hacer ya que, si salen y se los ve, no les conocemos los rostros".



Ante esto, los vecinos acordaron este lunes enviar una nota de reclamo a las autoridades policiales y al juez de Garantías Mauricio Mayer, quien en definitiva fue el que autorizó la domiciliaria "a estas peligrosas personas".



Los vecinos alertaron que lo más insólito se dio con quién propuso la medida en el barrio. "Parece ser que a las autoridades de Sauce Montrull, no les molestaría tener a poca distancia a dos peligrosos delincuentes, pero además se los dejó ingresar a vivir a una casa que está destinada para albergar y contener a personas que padecen ciertos problemas sociales, no ligados a hechos delictivos. Es lamentable todo esto", se añadió finalmente en las críticas.



Uno.