Entregó pesos y dólares a estafador que la engañó con el cambio de billetes

Una vecina, de 64 años, con domicilio en la zona céntrica de San Salvador, denunció en sede policial que este viernes se encontraba en el domicilio de su hermano cuando recibió un llamado telefónico al número fijo del domicilio y que, al atender, una persona desconocida se hizo pasar por un familiar.



Allí comenzó un diálogo de aproximadamente una hora, donde le decían que debía cambiar los pesos argentinos y dólares que tenía guardados porque salían de circulación, que el código numérico que poseían no servían más. La mujer acordó un encuentro con una persona que pasaría por el domicilio a retirar el dinero antes que cierre el banco.



Minutos mas tarde, llamaron a la puerta y un hombre, al que no conocía, pero cuya apariencia pudo describir, lo dejó pasar a su vivienda y le hizo entrega de una suma de 16 mil pesos en moneda argentina y 6.250 dólares estadounidenses. Esta persona guardó el dinero en una mochila y se retiró en forma peatonal.



Tras la estafa, desde la Jefatura Departamental de Policía de San Salvador alertaron a los vecinos de San Salvador y localidades vecinas que no accedan a este tipo de ardid o de otros tales como depósitos por familiares que sufrieron accidentes o problemas de salud, que ante tal circunstancia llamen y comuniquen en forma inmediata a los números 101 o 0345-4911318. (Fuente: Mercurio Noticias)