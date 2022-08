Transportista recibió un “fierrazo” por parte de otro conductor tras accidente

Foto: Notifé

El accidente se produjo cerca de las 16.45 del miércoles, en el kilómetro 37 de la Ruta provincial santafesina Nº 13, entre Carlos Pellegrini y El Trébol, cuando un camión intentó sobrepasar a otro que transportaba productos avícolas.



En la maniobra, rozó al otro vehículo, lo desestabilizó y lo hizo despistar, terminando en la banquina. La cuestión no terminó ahí, ya que luego lo agredió a golpes con un palo y se dio a la fuga.



El camionero que aparentemente hizo la mala maniobra, se bajó de su unidad y golpeó al transportista oriundo de la localidad santafesina de San Jorge, quien estaba acompañado por su madre.



«Cuando pasó el camión me tira el acoplado encima, me agarró toda la cabina y me tiró a la cuneta», relató con enojo.



«Un muchacho que paró ahí me dijo que los autos que venían de frente se tiraban a la banquina porque iba zigzagueando por la ruta», dijo. Después de eso, este muchacho lo llevó en su camioneta a buscarlo, donde unos kilómetros más adelante lo alcanzaron.



«Cuando lo paramos, le dijimos que venía la policía, se quiso escapar, lo paramos, sacó un fierro y me lo dio por la cabeza».



Ahora, con la poca información que recuerda están en búsqueda de este malviviente que le generó tal desgracia a Sebastián. En cuanto a las roturas, aseguró que la reparación alcanzaría el medio millón de pesos.



Fuente:Notife