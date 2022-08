Una mujer murió por la descarga de ducha eléctrica: su hija de 3 años se salvó

Una mujer de 33 años murió en una vivienda del partido bonaerense de Berisso luego de recibir una descarga de una ducha eléctrica mientras estaba por bañar a su hija de 3 años, que resultó ilesa, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho, que se conoció este viernes, se produjo el jueves a las 14 en una casa ubicada en la Calle 10, entre 133 y 134, de ese municipio de la zona sur bonaerense.



Según precisaron las fuentes, la víctima se había bañado y estaba por bañar a su hija de 3 años, cuando recibió una descarga de un artefacto tipo calefón con ducha eléctrica , y como consecuencia, sufrió graves heridas en el cuerpo, mientras que la menor resultó ilesa.



Desde Defensa Civil de Berisso informaron este viernes a Télam que los vecinos del barrio fueron alertados por los gritos de la niña que se encontraba en el lugar cuando ocurrió la descarga, por lo que llamaron al 911.



A los pocos minutos, los efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de Berisso llegaron al domicilio junto con médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y personal de Defensa Civil.



Los investigadores explicaron que, al llegar, la mujer se encontraba mojada, sin signos vitales y con los cables de "la ducha eléctrica entre sus manos", por lo que entienden que se trató de "una mala y precaria instalación eléctrica, sumado a un descuido por parte de la víctima".



A pesar de los esfuerzos, los profesionales de la salud no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento.



En tanto, al revisar a la niña dieron cuenta de que su cuerpo no estaba mojado y que estaba en buen estado de salud, por lo que se suponen que la menor todavía no había entrado a la ducha.



Tras confirmar la muerte de la mujer, los efectivos convocaron al personal de la Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes y se trasladó el cuerpo a la morgue para la autopsia.



La causa fue calificada como "averiguación causales de muerte" y quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta.