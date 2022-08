Se “aprovechó de la incapacidad de su tía” y le hizo firmar la venta de su casa

Testimonio

Escribanía

El cuadro

Acorralado

Una señora de 89 años fue víctima de su sobrino, quien una noche la subió a un auto y la llevó a una escribanía a firmar la venta de su departamento ubicado en el centro de Paraná.. El hombre, Mariano C., fue imputado y ayer acordó cumplir dos años de prisión condicional por engañar a su tía en la venta de su vivienda.La imputación formulada por el fiscal Juan Malvasio apuntó que el 3 de abril de 2019 M.R.C. “aprovechándose de la incapacidad de su tía Gloria C., de 89 años, le hizo suscribir un boleto de compraventa por la venta de un departamento de propiedad de la señora sito en”.. La directora del hogar para adultos mayores había dado cuenta de la situación de la señora solicitando intervención de la Defensoría de Pobres y Menores ante la posibilidad de que se encuentren vulnerados sus derechos.En su testimonio, la dueña del hogar contó que Gloria había ingresado acompañada de su sobrino Mariano C., quien le dijo: “”. Cuando la entrevistó para su admisión, Gloria le refirió estar preocupada porque su sobrino había vendido su departamento, sin saber el monto ya que no había recibido nada.La víctima fue entrevistada en el Ministerio Público Fiscal, y allí, y que después supo que se trataba de un negocio correspondiente a la venta de su departamento, donde justamente residía su sobrino, ya que ella no tiene hijos.A su vez, se allanó la escribanía de titularidad de la M.E.B., en la zona de San Agustín de Paraná, donde se incautó el acta y la carpeta de 15 fojas con anotaciones varias, fotocopias y documentación relativa a la transacción del departamento.La escribana dio una declaración informativa en la Fiscalía, donde dejó en claro que “no confeccionó el boleto, sino que solo se limitó aUna psicóloga del equipo interdisciplinario del Juzgado de Familia realizó la evaluación psiquiátrica y psicológica a la mujer, donde concluyó que la misma “presenta”.El sobrino de la mujer quedó acorralado por las pruebas, fue imputado y prefirió evitar un debate y acordar una pena con la Fiscalía.. En la audiencia, Mariano C. confesó los hechos que se demostraron en la investigación y aceptó cumplir la pena de dos años de prisión condicional, por el delito de Circunvención de incapaces, publicóLa escribana estuvo cerca de quedar implicada debido a los errores en su proceder, pero como casi siempre ocurre, los notarios involucrados en este tipo de casos justifican que solo certifican los documentos. Como si no les importara o no pudieran notar nada de lo que ocurre a su alrededor.Ahora resta esperar si el acuerdo se homologa en una sentencia final.