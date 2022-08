Habló la víctima de las escalofriantes torturas: “Sentí que me moría”, relató

Seis horas de calvario

dialogó con e, por parte de un grupo de sujetos, dos de los cuales fueron detenidos y pasarán 40 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.para aterrorizar a los allegados a la víctima.Los tremendos hechos ocurridos en unde Paraná fueron revelados el jueves pasado.La calificación que hizo el fiscal del hecho es, lo cual establece una pena mínima de 10 años de prisión a un máximo de 25, explicó el fiscal Laureano Dato., en el interior de la vivienda de barrio CGT, donde la víctima fue retenida contra su voluntad, luego de concurrir al lugar para saldar una deuda de $5 mil con el propietario de la casa, pudo confirmar. En ese lapso, el joven de 19 años de edad, sufrió un verdadero calvario que marca un grave antecedente en la historia policial de la ciudad.Según había relatado el fiscal Dato, en la audiencia de imputación de los acusados, ante éstos, sus defensores y la jueza, l, por lo que le hizo interrumpir la respiración por unos instantes”.La víctima del hecho dialogó con: “No puedo creer que estos pibes (quiénes lo secuestraron y torturaron), sean tratados con mucha consideración”, entendió.que me pegaron”, describió sobre las secuelas, tras el hecho.De la misma manera dijo que el día del aberrante hecho “Fue la primera vez que viví algo así. Pensaba que si la policía se enteraba de esto, estos pibes le iban a hacer algo a mi familia”. Luego, afirmó que lo sucedido “me llevó a tomar conciencia de muchas cosas”.“Quiero concientizarme y concientizar a otros, de que esto no puede pasar de nuevo. A los pibes que andan en la misma les quiero dar este mensaje: que salgan de la droga, que busquen ayuda”, puso relevancia el muchacho.

Contó aque “no se ofreció desde la Justicia”, ayuda psicológica.En otro orden, manifestó que”, dijo con la firme convicción de querer buscar “salir de todo esto”, en referencia a las adicciones.“Hubo alguien que me salvó: les dijo que `paren, que ya basta´”, había relatado el joven al fiscal, sobre una de las personas que frenó las torturas. En el diálogo con tuvo con, acotó: “A esa persona la conozco de la infancia. Es buena persona, pero se tiene que concientizar. Lamentablemente estaba ahí”.A su vez, y luego de ser consultado, rememoró que en esa casa de barrio CGT, en dónde fue secuestrado y torturado,Al referirse a la publicación del video, opinó: “No tuvieron cabeza y subieron el video torturando a un pibe de 19 años. Los perdono por lo que me hicieron. No tengo rencor a nadie, a nada. Hago changas. Ojalá que puedan salir de la vida que llevan”.