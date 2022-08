Condenaron a siete años de prisión a mujer que atacó con un cuchillo a su madre

En mayo de 2021, una mujer de 35 años atacó a golpes y con un cuchillo a su madre, que estaba durmiendo. Ocurrió en una vivienda ubicada en barrio Mosconi, de Paraná.La agresora tenía una condena por un homicidio ocurrido en 2005 y múltiples intervenciones policiales por hechos violentos ocurridos en los últimos años, principalmente en la zona de la Plaza Martín Fierro y la Terminal de Ómnibus.Tras el violento hecho ocurrido el año pasado, fue trasladada a la Unidad Penal Nº 6. Su madre pidió en reiteradas ocasiones que su hija quede presa, ya que tenía miedo que regrese a la casa y la ataque.Según supo, de, la agresora, identificada como Penélope Suárez, fue condenada a siete años de prisión en el marco de un juicio Abreviado.Al respecto, Hilda Gómez, su madre, señaló que “el juicio abreviado fue por haberme querido matar el año pasado. Ella me lesionó toda la cara, me rompió la tráquea, me lastimó entera”.“Fue a juicio abreviado porque el fiscal tenía miedo de que, de lo contrario, le hicieran un juicio común, que le dieran dos años, que ella encontrara alguien que le firmara la salida hasta que le hicieran el juicio común y que la manden al Hospital Escuela de Salud Mental y quede en libertad”, comentó.Asimismo, señaló que “acepté que vaya a juicio abreviado porque me dijeron que así quedaría detenida hasta que cumpla la condena. No obstante, estoy muy dolida por el daño que ella me hizo. Estoy enojada porque siete años tampoco curan mi cara, ni mi garganta, ni nada. Estoy mal todos los días, me duele todo de los cortes que ella me dio, me lastimó mucho. Siete años es una burla para mí”.