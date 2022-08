Abusador que escapó de Hospital Escuela “debía cumplir una condena de 8 años”

Corta estadía y fuga

ninguna medida de sujeción como esposarlos, “es algo que la ley de Salud Mental lo prohíbe”,

Sobre el hecho

Un sujeto condenado por abuso sexual con acceso carnal, se fugó este martes en horas de la noche, del en el Hospital Escuela de Salud Mental, donde el interno permanecía bajo atención médica. Se trata deLa víctima estaba amenazada de muerte. Incluso hallaron una carta en la cual el atacante dejaba sentado que su intención era acabar con la vida de la mujer.que fue impuesta por dependiendo del Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná”.En este sentido, precisó que el sujeto estaba alojado en la Unidad Penal Nº7 de Gualeguay y fue derivado al Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná para que reciba a un tratamiento psiquiátrico. “Según detallaron en el informey por ello la jueza ordenó que el interno sea evaluado, realice el tratamiento y luego, cuando se considere, iba a ser dado de alta”.Además, sumó que se trata de “”.Splendore informó que Valenzuela estuvo alrededor de cinco días en el Hospital Escuela y luego se fugó. “Este interno estaba en una habitación que no es la que el Hospital Escuela destina para los internos que están bajo custodia de seguridad”.En sintonía con esto, el subjefe detalló que en el Hospital de Salud Mental la Policía no puede aplicarpuntualizó.Al consultarle sobre como escapó, Slendore detalló que el martes a la noche la custodia del hospital lo vio cuando corría e intentó alcanzarlo, pero el hombre logró evadirlo y se fue por atrás del Hospital”. Además, informó que desde la Unidad Penal Nº1 fueron hasta el domicilio que había fijado, pero no se lo halló.A mediados de junio de 2020 una mujer de Paraná fue rescatada de la violencia de su pareja que planeaba asesinarla. El agresor la había atacado con un palo de amasar y, producto de los golpes, la dejó varios días en cama. La víctima estaba amenazada de muerte. Incluso hallaron una carta en la cual el atacante dejaba sentado que su intención era acabar con la vida de la mujer.En aquel momento sus familiares lograron sacarla del domicilio junto a sus hijos. El acusado permaneció prófugo dos días, hasta que lograron capturarlo. Luego fue condenado por abuso sexual con acceso carnal, pero este martes escapó cuando estaba en el Hospital Escuela de Salud Mental.