Alumnos cordobeses se cambian de ropa al salir del colegio para que no les roben

La inseguridad es uno de los flagelos cada vez más latentes en la ciudad de Córdoba. Este miércoles, un chico de 15 años fue baleado cuando se dirigía a la escuela.La bala rebotó en el piso y le rozó una pierna, por lo que debió ser asistido en un dispensario. El menor sufrió el robo de su celular y la mochila en barrio Santa Isabel, al sur de la capital provincial.En tanto, la madre del joven sufrió algunas heridas y debió ser trasladada al Hospital Príncipe de Asturias.La mujer declaró desconocer con qué objeto la habían golpeado durante el asalto. Horas más tarde, a pocas cuadras del lugar del robo, un grupo de vecinos reclamaron por mayor seguridad en la zona.La inseguridad en ciertos sectores de la ciudad llega a una situación extrema, a punto tal que los alumnos deben cambiarse el uniforme escolar para no ser identificados por los delincuentes.Cadena3 tomó el testimonio de una mujer que envía a sus hijos al Colegio Nacional Monserrat, ubicado en pleno centro.La mujer contó que sus hijos sufrieron cinco robos a la salida de la escuela en lo que va del año. Por tal motivo, las familias exigen mayores medidas para garantizar la seguridad cuando los alumnos van a tomar el colectivo."A uno de mis hijos le robaron tres veces y al otro le robaron dos veces. En los grupos de WhatsApp avisan cuando fueron atacados. Mis hijos deben meterse en algún negocio o recurrir a algún adulto para que los acompañe a la parada de colectivos. No pueden ir tranquilos, sino que deben estar con ''35 ojos'' para que no les roben", describió la madre.Al respecto, el concejal Lucas Balian por el bloque Vamos Córdoba, presentó en abril de este año un proyecto de ordenanza para crear un sistema de corredores escolares en la ciudad. La idea apunta a reforzar y garantizar la seguridad de los alumnos cuando ingresan y egresan del colegio.En diálogo con, Balián explicó: "Se trata de un proyecto que busca delimitar corredores escolares seguros, para controlar el ingreso y egreso de chicos y chicas que van a la escuela por medio de cámaras y presencia policial, con una delimitación en la vía pública, como parte de una campaña de concientización de los vecinos"."Es una idea tomada de experiencias similares en ciudades como Mar del Plata, Quilmes o Buenos Aires, gobernadas por partidos políticos diferentes, que entienden que el tema de la inseguridad debe ser una política pública en la que el Estado municipal debe involucrarse", agregó Balian.Por último, sostuvo: "La Policía sabe que no hay nadie más previsible que los alumnos al momento de planificar un robo o salidera. Son estudiantes que tienen siempre el mismo horario de ingreso y egreso con el mismo uniforme".