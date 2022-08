Desconocidos balearon frente de sede del Sindicato de Aceiteros de Rosario

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo esta tarde, alrededor de las 19:00, en la calle García Velloso al 700 bis, a metros de Alberdi y Reconquista.



Los atacantes, según las primeras informaciones, iban en moto y dispararon cuatro tiros.



Personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe se encontraba preservando el lugar.



Según relataron testigos, dos personas iban a bordo de la moto desde la que dispararon sobre la sede sindicato de aceiteros, "uno de remera negra y otro de remera blanca con barbijo".



Al momentos de la balacera, ya se habían retirado todos, ya que la última persona en irse fue una empleada momentos antes, por lo que no se registraron heridos.



El sindicato tiene cámaras de seguridad, por lo que podría reconstruirse cómo fue el episodio y tratar de identificar a los agresores.



"Es la primera vez que tenemos este problema. Balearon la ventana donde trabaja la administrativa del sindicato", explicó el secretario de prensa del gremio, Federico Calderón, en declaraciones a medios locales.



En ese sentido, dejó entrever que no hay sospechas de los atacantes, porque no atravesaban ninguna interna: "Veníamos de una actividad normal, sin complicaciones ni elecciones a la vista".



"No hubo amenazas en el momento de la balacera, tampoco previamente. No sabemos de dónde viene", remarcó.



Por otra parte, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) expresó su "total solidaridad con el Sindicato de Aceiteros Rosario" y exigió "el esclarecimiento" del hecho.



"Fesprosa expresa su solidaridad con las y los compañeros aceiteros tras el ataque recibido en la sede del sindicato esta tarde. Este es un nuevo hecho de violencia que recibe el gremio y responsabilizan a las autoridades por su seguridad", remarcó el gremio en un comunicado difundido en las últimas horas.



Asimismo, indicó: "Este es un nuevo hecho de violencia que recibe el gremio y responsabilizan a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia".



"Exigimos que se resguarde la integridad física de las y los compañeros aceiteros", señaló María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa.

NA