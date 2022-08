Supuesto abuso en escuela primaria: “Los niños dicen que en el baño pasa algo”

Policiales Acusaron por supuesto abuso al ordenanza de una escuela de Paraná

Tras la denuncia de una abuela que su nieta había sido víctima de abuso durante el horario escolar, este miércoles se vivieron momentos de tensión en la Escuela Nº 208 “Juan Carlos Esparza” del barrio Mosconi de Paraná y se requirió la intervención de personal policial. Un grupo de padres re concentraron en la puerta de la institución y fueron recibidos por la Directora Departamental., dijo a Elonce la abuela que radicó la denuncia sobre el caso de abuso. Además, precisó que “esperamos que las autoridades hablen con todos los padres” y comenten como se avanzará en el tema.”, precisó al resaltar que “no sabemos quién es el responsable y eso preocupa”.En sintonía con esto, la madre de la niña detalló que “una compañera de mi hija le contó a su mamá que fue testigo de toda la situación, me llegaron los audios, y los niños no mienten”.La mamá de la pequeña explicó que este miércoles la escuela funcionó con normalidad, pero que “mhasta que no tengamos una solución sobre la persona responsable”.La mujer, había expresado a este medio que en la Esparza “hay dos o tres ordenanzas a los que, antes de ingresar, les preguntan por el prontuario”. “Y recién me entero que hay uno cumpliendo una probation por violación”, acusó.La denuncia por el presunto caso de abuso fue radicada en comisaría de Minoridad y, tras la intervención policial, se secuestraron elementos de interés para la causa durante un procedimiento llevado a cabo en la vivienda de la supuesta víctima. Luego, la niña deberá declarar en Cámara Gesell.“A mi nieta la llevé al hospital San Roque, donde la médica la revisó por arriba, porque al no tener orden, no puede tocarla”, acotó la mujer.“La directora nunca se puso de nuestro lado y es algo que tendría que haber hecho, pedimos que traigan personal idóneo y si el lugar que ocupa le queda grande que se vaya”, sentenció la abuela al resaltare que “aunque la directora se vaya el problema va a segur porque no hay una persona identificada sobre el hecho “