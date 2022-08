Referente trans fue asesinada de 46 puñaladas: lo consideran “crimen de odio”

Un hombre de 32 años fue imputado hoy por el transfemicidio de Alejandra Ironici, una referente del colectivo trans de Santa Fe de quien era pareja y fue asesinada de 46 puñaladas y luego quemada, por lo que la Fiscalía solicitará para el acusado la pena de prisión perpetua por tratarse de un "crimen de odio".



Alejandra Del Río Ayala, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), informó que el viernes por la tarde se realizará la audiencia de medidas cautelares en la que pedirá la prisión preventiva del acusado, identificado con las iniciales DHB.



"Se lo imputa de haberle dado 46 puñaladas, que por supuesto concluyeron en lesiones cortopunzantes a la víctima que le provocaron la muerte, sobre todo las lesiones en la zona del cuello y de la cara", indicó la fiscal tras concluir la audiencia imputativa en los Tribunales de Santa Fe.



Del Río Ayala sostuvo que "no se trata de un crimen común" porque Ironici, de 45 años, era "una referente muy reconocida, una mujer que dedicó su vida a luchar por los derechos de las personas, sobre todo de las personas trans".



"Esto hace que no se trate de un crimen común, sino de un transfemicidio. También está la figura de femicidio, porque ella era una mujer trans, y por supuesto el agravante del vínculo, porque eran una pareja", añadió.



Al ser consultada sobre si conocían el móvil del crimen, la fiscal respondió que "sí, el odio, por supuesto" y sobre el origen del fuego que el asesino prendió en la casa de Ironici dijo que está investigando y que no lo saben "con certeza".



"Eso es parte de la evidencia que se está realizando, estimo que fue con alcohol. No fue un foco ígneo grande, sino que solo se limitó a una zona de su cuerpo", agregó.



Del Río Ayala contestó que "sí, eso es así" ante la pregunta de si tenían confirmado que el imputado y la víctima eran pareja y convivían desde hacía unos meses.



Luego, adelantó que en el transcurso del juicio oral pedirá la prisión perpetua porque el crimen posee "tres calificantes" incluidos en el Artículo 80 del Código Penal, que establece que se impondrá reclusión o prisión perpetua a quien matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.



Del Río Ayala dijo que no se descarta la participación de otra persona en el crimen, pero "las evidencias" que posee la llevan a pensar "en principio que no".



Además, dijo que "son múltiples los secuestros que se hicieron" en el marco de la investigación y que entre ellos figura una cuchilla, aunque aclaró que no tiene certeza de "si es la que se utilizó para el hecho".



Ironici fue la primera primera persona del país en realizar su cambio de identidad en el DNI, en 2012, y un año después se sometió a una cirugía de reasignación sexual.



El cuerpo de Ironici fue hallado el domingo cerca de la medianoche por un sobrino de 22 años que convivía con ella en una casa de Pasaje Público al 8100, en el norte de la capital santafesina.



En el domicilio faltaba el automóvil que pertenecía a la víctima, un Fiat Palio, que el lunes por la mañana fue hallado frente a una vivienda de Presbítero Dusso al 7200, de Santa Fe, donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron al sospechoso.



La víctima fue una de las iniciadoras de la lucha por los derechos del colectivo trans de Santa Fe, tuvo un paso por la Subsecretaría de Diversidad Sexual de la provincia y trabajó en los hospitales Iturraspe y Sayago.



También organizó junto a otros referentes la mesa Ni Una Menos de Santa Fe y actualmente se desempeñaba como coordinadora de "Mi Ser Santa Fe", una ONG que pregona los derechos de las personas "indistintamente cual sea su religión, etnia o sexualidad".



Al recibir en 2012 su DNI con nueva identidad de género, la mujer nacida en la ciudad de Tostado, en el noroeste provincial, sostuvo que comenzaba una "nueva vida".



"Voy a salir con la frente en alto, orgullosa de lo que soy. Sin tener que esconderme porque no cometí ningún delito. Lo único que hice fue elegir una vida diferente. Ese condicionamiento implicó que se me niegue un montón de derechos", dijo Ironici en ese momento. En 2013, se sometió a una cirugía de resignación sexual.