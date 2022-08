Quiso ingresar a una casa a robar pero salió corriendo ante los gritos del dueño

Alrededor de las 4:30 del martes, un malviviente intentó ingresar en un domicilio ubicado sobre calle A. del Valle, entre La Paz y Nogoyá, de la ciudad de Concordia.



El dueño del inmueble contó que "este muchacho, que ya venía con dos sillones en la mano, se metió a mi casa, intentó abrir los autos, no pudo, salió e intentó abrir un local al lado".



Como tampoco pudo lograr ese otro objetivo "se cruzó a buscar un palo, hizo fuerza y tampoco lo logró", detalló el propietario de la vivienda.



Según comentó, cuando el intruso "quiso volver a entrar a la casa, escuchó a mi hermano que gritó y ahí fue cuando el ladrón salió corriendo". El accionar del delincuente quedó registrado por las cámaras de seguridad.



El inmueble queda "a la vuelta del Parque Ferré, en jurisdicción de comisaría Segunda", detalló el hombre y dijo que espera que lleguen las respuestas ante tantos casos de inseguridad que se viven a diario en Concordia.



"Tuvimos la suerte (que no tienen varios) de que no se hayan podido llevar nada, pero si nos dejaron mucho, preguntas más que nada: ¿qué pasaba si salía, si estaba armado, si entraba a mi casa y estaba mi mamá sola. Quién nos cuida?", expresó a Diario Río Uruguay.