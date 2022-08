Joven asesinado tras pedido de rescate sufrió torturas: detalles de la autopsia

"Es mucha la desesperación que tenemos. Realmente es un desconcierto total, no sabemos dónde estamos parados y", dijo Carlos Aguilera, el papá de Santiago, en el velorio de su hijo. Mientras tanto, los investigadores siguen la pista de un ajuste de cuentas como principal móvil y sospechan de una banda.La desesperación de la familia empezó el miércoles, cuando descubrió que Santiago, de 18 años, no había vuelto a su casa. Desde entonces la búsqueda,El resultado preliminar de la autopsia indicó queen Boca de Río, a 6,5 kilómetros de Villa Dolores, según dijeron fuentes de la investigación al diario. La. Hablaron hasta deEl fiscal Enrique Sanestrari trabaja con un equipo reducido de investigadores y con cautela sobre la información alrededor del caso. Todo recayó en la justicia federal porque, durante las primeras horas de la desaparición, la familia recibió un mensaje de WhatsApp pidiendo rescate.La secuencia empezó por la mañana del miércoles cuando la mamá de Santiago se acercó a su habitación a despertarlo para que fuera a la escuela y se dio cuenta de que no había regresado a dormir. El último contacto había sido la noche anterior cuando el joven se iba a la casa de un "amigo a tomar una gaseosa".Preocupados, lo llamaron a su celular. Del otro lado nadie respondió. Pero enseguida, desde ese mismo número, recibieron el mensaje extorsivo., decía el WhatsApp.Pero, con el hallazgo del cuerpo, el fin extorsivo se esfuma. Es que la modalidad de secuestros en la actualidad se caracteriza por hechos rápidos, en movimiento, principalmente arriba de vehículos y de poca duración.Con Santiago nada de eso se replicó: los secuestradores sólo hicieron ese contacto con la familia. Al momento no hay elementos que permitan comprobar que hubo una negociación o un intento de coordinar el pago de un rescate.Sí-Walter Gil- hubiera "vendido" un dato respecto de una transacción comercial realizada por la familia. Pero ya no es el único ni el principal acusado: a Santiago lo mataron mientras Gil permanecía detenido."Entendemos que está detenido por otro motivo. Quizás sea por la investigación y fue la persona que tuvo últimamente el contacto con Santiago y por las diferencias que había en una declaración y otra. Se mentía mucho y no coincidía", dijo Carlos Aguilera a Telenoche.Y agregó: "Yo quiero saber precisamente por qué lo mataron. No encuentro el sentido de porqué matarlo de esa manera".Además,. Y, si bien dijo "no tener idea" de los motivos que tendrían para atacarlo, los investigadores apuntan a la hipótesis de un "conocimiento previo" o un "ajuste de cuentas"."Evidentemente, confió un investigador. Aunque todavía logran identificar un móvil concreto que oriente la hipótesis.A Santiago lo asesinaron 24 horas antes del hallazgo del cuerpo, el domingo a la mañana. Fue de casualidad cuando un baqueano buscaba animales perdidos que lo encontró cerca de una laguna seca en una zona de difícil acceso para desconocidos.El vínculo con la familia, la torpeza del cautiverio, la violencia del ataque y la hipótesis de la venganza son algunos de los indicios que siguen ahora para dar con los asesinos.