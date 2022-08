Violento choque: frenó de golpe e impactó contra dos vehículos estacionados

Un violento siniestro vial ocurrió este martes por la noche en el carril este-oeste sobre Avenida Almafuerte, casi en su intersección con calle Las Tunas, de Paraná. Un Peugeot 405 colisionó contra camioneta que estaba estacionada y luego impactó contra un Renault Clio, negro.se hizo presente en el lugar y dio cuenta de lo que sucedió. Sin embargo, hay varias versiones del hecho y muchos testigos, coinciden que “el auto bordo venia corriendo picadas con otro vehículo que se dio a la fuga”.La dueña del Renault Clio, dijo a Elonce que “yo estaba por cruzar la calle y escuché que venían los autos muy rápido y luego una frenada. Por cubrirme no logré ver como fue el choque”.“Lo único que sé, es que el auto bordó, chocó contra una camioneta que estaba atrás del mío, hizo un trompo y terminó colisionando mi auto. La camioneta, producto del impacto, se arrastró unos metros y también me chocó, pero no fue su culpa”. “Las pericias de la policía, indican que hay frenadas de dos autos y varias personas dijeron que vieron dos vehículos”.Elonce, dialogó con el conductor del vehículo que protagonizó el choque y manifestó que “se me trabó el acelerador”. En tantos, otros testigos, dijeron que “venían corriendo una picada, como ya se acostumbra”.Afortunadamente, a pesar del brusco choque, no se registraron personas lesionadas. Intervino personal de Comisaría Décima.