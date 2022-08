Crimen de las 113 puñaladas: Tablado no puede acercarse a 300 km de su ex suegro

Así lo definió la Cámara en lo Civil y Comercial de San Isidro, que confirmó la perimetral que le prohíbe a Tablado acercarse a menos de 300 kilómetros de Edgardo Aló, tras el pedido de la defensa del condenado.



Tablado, que vive actualmente en la ciudad santafesina de Cañada de Gómez, dijo en su apelación que "jamás perturbó, amenazó ni intimidó al denunciante (Aló) y que hace más de 30 años que no posee ningún tipo de vínculo".



Tras salir de prisión, en diciembre de 2021, Tablado se fue a vivir a la casa de una nueva novia, en la localidad de Bell Ville, Córdoba.



Sin embargo, a fin de julio, fue denunciado por sus vecinos, que dijeron que se produjo una fuerte discusión con su ahora ex pareja, aunque la joven no hizo ninguna denuncia.



Tras ello, Tablado se iba a mudar a la ciudad de San Clemente del Tuyú, vecino del lugar se manifestaron en contra y fue declarado "persona no grata" por el Concejo Deliberante.



