El hijo de “Mameluco” Villalba suma nueva condena tras su sentencia en Paraná

Absolución

Crimen de Porres

El homicidio por el que fue absuelto

Sin testigo

Un jurado popular de San Martín en Buenos Aires,y la tentativa de homicidio calificado del oficial de policía Gabriel Zárate.En el juicio no se registraron incidentes e Iván Villalba fue condenado por un veredicto mayoritario de 10-2, tras cuatro días de debate.Por el crimen del agente municipal Jesús Porres también fue hallado culpable Víctor Manuel Sánchez, señalado como “soldado” del conocido narco bonaerense. Sin embargo, el jurado compuesto por seis mujeres y seis hombres, los absolvió por el homicidio de Mariano Valdez,que iban a la Villa 18 de septiembre en Billinghurst a comprar droga.Porres fue asesinado, días después, cuando la mamá de Valdez vio el patrullero de Protección Ciudadana con dos agentes y les suplicó que detengan al hijo de “Mameluco” por el crimen de su hijo y a sus acompañantes. Cuando intentaron identificarlos,Sus ocupantes no llegaron a bajar. Desde el grupo que lideraba Villalba les tiraron una ráfaga: Porres recibió un disparo en la cabeza y el oficial Gabriel Zárate, un disparo en la axila. El jefe de la organización que domina San Martín y su ladero corrieron hacia la Villa 18, pero fueron detenidos casi de inmediato.Los jurados consideraron que no había pruebas para condenar a Iván “Salvaje” Villalba por el crimen de Valdez. Según la madre de la víctima, el jefe narco le había advertido al adolescente que no interfiriera en su negocio,De acuerdo a, la fiscal Noemí Carreira pensaba presentar a un amigo de Valdez que habría sido testigo presencial del homicidio en el juicio; pero“Fueron esos narcos, Iván tenía la metra”, contó el testigo. “Estos giles mataron a mi amigo, los transas, los voy a matar”, le dijo a su mamá que declaró en el expediente, pero no permitió que el menor lo hiciera, por temor a las represalias.