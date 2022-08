Extorsiones a comerciantes: le exigen $300.000 y le incendiaron la verdulería

Un grupo mafioso que extorsiona a los titulares de una verdulería de la zona oeste de Rosario prendió fuego el comercio este martes a la madrugada.El atentado quedó grabado por las cámaras de seguridad y consumió parte de la mercadería del local ubicado en Donado al 800. Hubo daños materiales al interior del inmueble, pero no dejó heridos ni mayores consecuencias.Darío, uno de los dueños del negocio con 22 años en el barrio, contó aque la extorsión comenzó hace tres semanas.“Me mandaron un mensaje vía Whatsapp, rompimos el chip y nos empezaron a dejar cartelitos, que nos iban a bajar a uno de los que trabajan acá”, denunció.“Nosotros simplemente queremos trabajar, somos cinco familias que dependen de negocio. Nos pedían 300.000 pesos. Para nosotros es muchísima plata. No nos sobra para dárselo a gente que no trabaja y quiere vivir de arriba. Se la das una vez y otra y otra, al final tenés que laburar para la delincuencia”, describió.El verdulero aseguró que las llamas consumieron cajones de madera, fruta y verduras. “Nos cortaron las piernas porque teníamos un montón de mercadería”, que habían comprado el día anterior, dijo.Por otro lado, Darío se refirió a la falta de seguridad y desprotección que sienten. Señaló que las cámaras de seguridad grabaron desde las 22 a las 4 y en ese lapso, antes y después del atentado, “no pasó un patrullero en cinco horas”.“Que la Policía se haga presente un poco. No sé si va terminar acá (el ataque) o sigue, pero nosotros vamos a seguir trabajando igual”, afirmó.Darío reconoció que sentía “impotencia y bronca” pero agregó: “Uno trabaja todos los días, vamos a seguir porque es lo único que tenemos, que las autoridades pongan un poco de su parte y tener un poco más de seguridad”.