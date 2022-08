Joven secuestrado y asesinado: “Fue una brutalidad”, dijo el padre

Brutalidad

La palabra “justicia” apareció en las últimas horas entre las que más se asocian a la muerte de Santiago Aguilera Allende (18), descubierta el domingo en Traslasierra, CórdobaY se suma al dolor y la impotencia que se venían manifestando en los últimos días. También la bronca apareció en el sentir colectivo, sobre todo desde que se supo la extrema violencia que sufrió el muchacho.Procedimientos de una crueldad estremecedora se habrían usado para torturarlo y ultimarlo.Mientras este lunes una gran cantidad de vecinos de la zona concurría al velatorio, inquietaba la noticia de que Santiago habría vivido cautivo hasta el sábado, como informaron fuentes allegadas a la pesquisa.Como el único acusado fue detenido el jueves, el dato evidencia que hay otros implicados en el delito que conmociona a la región.Según trascendió, la data de muerte no era mayor a las 24 horas anteriores al hallazgo del cuerpo.“No voy a entender nunca la brutalidad con que trataron a mi hijo, me da mucho dolor y asco saberlo. No puedo ni quiero entender la causa de semejante locura, vi su cuerpo y tenía demasiadas heridas. No sé si lo fueron hiriendo de a poco a través de los días, o fue todo junto. No me animo ni a pensarlo”, le dijo a La Voz, devastado, Carlos Aguilera (54), padre del muchacho.El comerciante confirmó que su empleado Walter Gil (23), el único detenido hasta ahora,, fue a trabajar normalmente el miércoles, al otro día de la desaparición de Santiago.“Para la investigación, él pudo haber actuado como entregador de Santiago... Yo no sé nada”, indicó Aguilera. Y agregó: “Confío en la Justicia, el fiscal (Enrique) Senestrari me demostró ser una gran persona, apoyó a mi familia con una actitud muy humana; yo confío, pero hubiese querido que la Policía me trajera a mi hijo vivo”, concluyó el hombre.Durante la mañana del lunes, la agrupación Traslasierra Sin Miedo había convocado a una marcha frente a Tribunales de Villa Dolores.La movilización fue reducida, ya que coincidió con el momento en que, en Villa de las Rosas, comenzaba el velatorio.“Hay mucho misterio, queremos que se esclarezca el caso, apoyamos a la familia y apoyamos los reclamos de justicia. No queremos que todo se dilate como sucedió en el caso de otras desaparecidas que tenemos en Traslasierra”, afirmó Hernán Amaya.En la marcha se destacó la conmoción y el reclamo de justicia de los ex compañeros de Santiago.Con pancartas y lágrimas, decenas de adolescentes y profesores llegaron al lugar. “Santiago era mi amigo, era bueno, con una risa contagiosa y alegre. Vine porque nadie puede tener el poder de quitarle la vida a alguien tan bueno”, dijo Sofía Salinas (16). “Es un horror lo que hicieron con Santiago, queremos una pronta Justicia”, opinó Victoria (17). (La Voz del Interior)