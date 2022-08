Policiales Desvalijaron y quemaron la casa de un vendedor ambulante en Paraná

Las ilusiones de progreso de Fabricio Gorosito y Nadia, su pareja, se vieron frustradas en la madrugada de este lunes cuando malvivientes desvalijaron y quemaron su casa, en calle Alfredo Du Graty al final, en Paraná.Lo que no sustrajeron, lo quemaron: “me rompieron la puerta que recién empecé a pagar, la cama, el lavarropas que tampoco terminé de pagar, el secarropas, la heladera, las cocinas y el horno que tenemos para elaborar pan casero y venderlo en un microemprendimiento. Me robaron todo, perdí todo y no tengo nada, ni ropa”, relataba el hombre.Vecinos le informaron quién había sido uno de los involucrados en este hecho delictivo. La Policía fue a buscarlo a su casa, porque cumple prisión domiciliaria, y lo detuvo. Se trata de un joven de 27 años.En el fondo de la vivienda donde habita el delincuente se encontró un televisor 29” y una cama. Los elementos estaban tapados con una chapa.Según indicó la Policía, la mujer que está a cargo del sujeto, que es su cuñado, aseguró que “no podía tenerlo más bajo su responsabilidad porque no cumplía la prisión domiciliaria y se escapaba”. Indicó que “fue el responsable del robo e incendio, luego ofrecía las cosas a los vecinos”.Fue detenido y trasladado a Alcaidía de Tribunales.