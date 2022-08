Crimen de García Belsunce: Carrascosa declarará por primera vez como testigo

La condena

Carlos Carrascosa, viudo de María Marta García Belsunce y quien fue condenado primero por el encubrimiento, luego como autor del crimen y finalmente absuelto en 2016, declarará como testigo el próximo viernes en el tercer juicio por el asesinato de la socióloga que tiene como principal imputado al exvecino de Carmel, Nicolás Pachelo, y al viudo como particular damnificado.El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, adelantó en el inicio de la 17va. audiencia del debate oral que el próximo viernes declarará Carrascosa, por primera vez como testigo -y no como imputado-, en un juicio por el caso."Ahora veremos si Pachelo responde el interrogatorio (de los fiscales)", sostuvo Ferrari al comunicar uno de los testigos de la jornada del viernes, tal como venía pidiendo la defensa del exvecino de la víctimaEl principal acusado del crimen de María Marta había le había dicho al tribunal en más de una oportunidad que le respondería preguntas a la fiscalía cuando éstos le comuniquen a sus abogados los testigos de cada jornada 72 horas antes del inicio de la misma.Carrascosa, quien en las últimas jornadas fue hasta los tribunales de San Isidro para acompañar a familiares que declararon como testigos, pero siempre se quedó en el bar de enfrente al edificio judicial, esta vez deberá presentarse en la sala del entrepiso de los tribunales de la calle Ituzaingó 340 de ese partido del norte del Gran Buenos Aires, la misma donde en 2007 fue juzgado y condenado por encubrimiento.Además del viudo Carrascosa, para el mismo día también fue citada como testigo Beatriz Michelini, la masajista que atendía a María Marta y quien fue una de las primeras personas que llegó a la casa de la víctima aquel 27 de octubre de 2002.El testimonio de Carrascosa será el último correspondiente a la familia de María Marta tras las declaraciones de Horacio y María Laura García Belsunce e Irene y John Hurtig, todos hermanos de la víctima.El tercer juicio por el crimen de García Belsunce tiene por primera vez a Carrascosa como particular damnificado luego de ser condenado en el debate oral de 2007 por el encubrimiento del crimen de su mujer y en 2009 el Tribunal de Casación lo penó a prisión perpetua por el homicidio y lo envió a la cárcel.Carrascosa estuvo preso siete años, primero entre junio de 2009 y febrero de 2015 en el penal de Campana, y desde entonces hasta diciembre de 2016 con prisión domiciliaria y tobillera electrónica en un country de Escobar, momento en el que otra sala de Casación revirtió el fallo condenatorio y lo absolvió.El fallo absolutorio fue confirmado primero en 2018 por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y de manera definitiva en 2020 cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la última apelación que había presentado el Ministerio Público Fiscal bonaerense.En esta oportunidad, Carrascosa declarará en el debate que tiene como principal acusado a Pachelo (46), quien era vecino del country Carmel de Pilar al momento del hecho.Durante el actual debate, varios vecinos y allegados a Carrascosa vincularon a Pachelo con el secuestro y la desaparición del perro labrador "Tom", la mascota del matrimonio de García Belsunce.Esta será la segunda vez que el viudo de María Marta enfrentará a Pachelo en el contexto de un juicio oral, pero con los roles invertidos, ya que en el debate 2007 él era el imputado y su vecino testigo, y ahora, 15 años después, Carrascosa es particular damnificado y testigo y el exjugador de póker, imputado.El debate está a cargo de los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.Por el lado de la masajista Michelini, su testimonio será clave ya que fue una de las primeras personas que llegó a la casa de Carrascosa y estuvo presente durante los momentos en que los médicos intentaron reanimarla.Michelini también fue imputada pero en el segundo juicio por el caso, en 2011, donde a ella se la acusaba de "encubrimiento" por haber limpiado el baño donde fue asesinada la socióloga de seis balazos, aunque terminó absuelta, defendida por el mismo abogado que ahora tiene Pachelo, Roberto Ribas.