Un policía mató de dos disparos a pitbull que lo atacó: Vecinos lo denunciaron

Se registró un nuevo ataque de un perro de raza Pitbull. En esta oportunidad, sucedió en la ciudad de Chajarí, y el can atacó a un policía que salía de su casa a hacer los mandados. El hombre, al no poder detenerlo, tomó su arma reglamentaria y lo mató.



El hecho sucedió este domingo en horas de la siesta en la intersección de calle Brasil y Avenida Libertad. Según denunció la víctima, fue atacado por un perro "de gran tamaño, de color negro, de raza posiblemente Pitbull o similar".

El animal lo volteó, y lo mordió en el pecho y en la espalda. Ante esta situación intentó para el ataque, pero no logró ahuyentar al Pitbull. Mientras estaba en el suelo, alcanzó a tomar su arma reglamentaria "y debido a la desesperación y en 'legítima defensa', efectuó uno o dos disparos ocasionando la muerte del perro", se indicó.



La esposa del policía, que estaba en su casa cerca del lugar, salió y corrió para auxiliarlo. También se acercaron dos vecinos de la zona quienes, en lugar de asistirlo, lo increparon y lo amenazaron verbalmente, tanto al policía como a su esposa, por haber matado al perro.



Se dio intervención al médico policial, quien informó que el funcionario presentaba lesiones de carácter leves. El perro fue examinado por el veterinario, quien informó la causa de muerte.



La jefatura departamental de Federación, recibió denuncias de vecinos y de la dueña del animal, quienes manifestaron su disconformidad por el proceder del funcionario policial involucrado en el hecho.

Se puso en conocimiento del hecho a la Fiscalía local, quien ordenó que se labran las actuaciones correspondientes y medidas judiciales al respecto.