Desvalijaron y quemaron la casa de un vendedor ambulante en Paraná

Las ilusiones de progreso de Fabricio Gorosito y Nadia, su pareja, se vieron frustradas en la madrugada de este lunes cuando malvivientes desvalijaron y quemaron su casa, en calle Alfredo Du Graty al final, en Paraná. Los ladrones, previo destrozar la puerta -que todavía están pagando- robaron en la precaria propiedad y, no conformes con eso, la prendieron fuego.“Soy vendedor ambulante, me fui a Santa Fe por tres días y cuando llegué, me llamaron para avisarme que habían ingresado a robar y quemaron todo: robaron las garrafas, la televisión, la puerta que todavía estoy pagando, dinero guardado en el placar”, detalló Gorosito al lamentar que, lo que no sustrajeron, lo quemaron: “La cama, el lavarropas que tampoco terminé de pagar, el secarropas, la heladera, las cocinas y el horno que tenemos para elaborar pan casero y venderlo en un microemprendimiento que tenemos”. “Me robaron todo, perdí todo y no tengo nada, ni ropa tenemos con mi pareja”, lamentó.“Hace menos de un mes que le puse rejas a la casa, pero reventaron los tres candados y barretearon la puerta, la puerta la que saqué en préstamo y todavía no pagué ni la primera cuota”, explicó el damnificado por el lamentable hecho de inseguridad.Para el vendedor ambulante, los responsables del ilícito “son conocidos y la misma Policía lo sabe”.Al dar cuenta que su “amargura y desesperación” por el robo e incendio, contó que “hacía dos meses que había puesto membrana nueva a la casa”. Es que “para seguir progresando”, Gorosito estaba arreglando la casa “para sacarle una moneda más”, venderla e irse a Santa Fe.Los interesados en poder extender una mano de ayuda al vendedor ambulante y su pareja, pueden comunicarse a los teléfonos: 3435346795 / 3435128214. “Necesitamos de todo para empezar de cero porque solo me quedó la ropa que tengo puesta”, explicó.Gorosito contó que es oriundo de Buenos Aires y hace ocho años vive en Paraná. “Jamás le pedí nada a nadie, siempre solo y vendiendo para progresar, todos me conocen y saben que no me meto con nadie”, lamentó al cuestionar por qué le quemaron la casa. “Tanto sacrificio tirado a la basura”, remató y un nudo en la garganta le impidió seguir con su relato.