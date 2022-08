Los engaños de estafadora para instar a jubilado a pedir préstamos millonarios

Policiales Mujer engañó a un jubilado y le hizo sacar créditos millonarios en Paraná

Los artilugios para la estafa

Un jubilado de 79 años fue estafado por una mujer con la que habría tenido una relación. Según se supo, la acusada habría consiguido que el hombre solicitara créditos hasta que quedar con una deuda en entidades bancarias y prestamistas usureros.la subjefa de Delitos Económicos, Blanca Ramírez.Y continuó: “Con la colaboración de la familia, se pudo establecer quienes eran estas dos personas, y finalmente el sábado se realizaron dos allanamientos, tanto en la casa de la mujer, de 40 años, como en el domicilio del prestamista”.La comisario confirmó que “se secuestró documentación de préstamos, formularios de los préstamos gota a gota, anotaciones, equipos telefónicos con los que se comunicaban con este hombre mayor de edad y todo lo que es material informático y dinero en efectivo”.De acuerdo a los datos recabados por la investigación, “se pudo establecer una liquidación por aproximadamente 1.2 millones de pesos; y por esa liquidación que se realizó, el hombre “no está cobrando casi nada” de su jubilación.“Es un adulto mayor de casi 80 años, el cual no se encuentra bien, porque tiene Parkinson, y su familia estaba peleando por una discapacidad dado que él no puede solicitar préstamos, por la situación en la que está y por sus problemas de salud”, comunicó la funcionaria policial al confirmar que “esta mujer abusó de esa situación e inclusive, en conjunto con el prestamista, organizaron esto para engañarlo”.“La mujer se relacionaba con este hombre, posiblemente, íntimamente, y abusó de su confianza”, indicó la comisario al confirmar que la denunciada “admitió la situación y entendió que esta persona posiblemente estaría enamorada de ella, lo que declarará ante la Justicia y se pondrá a disposición del fiscal”.Según acreditó Ramírez, “la jueza ordenó una restricción a estas dos personas, por 60 días, e inclusive el prestamista no podrá volver a cobrarle al jubilado”. De acuerdo a lo que confirmó, la causa fue caratulada como “estafa y usura por parte de los prestamistas”.