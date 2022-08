Camión chocó un auto al doblar en una esquina de Paraná

En la mañana de este lunes se registró un choque en la intersección de calles Belgrano y Villaguay de la ciudad de Paraná, el cual estuvo protagonizado por un camión con acoplado y un automóvil Fiat Siena.Según pudo saber, ambos circulaban por Villaguay y al realizar la maniobra de giro para tomar calle Belgrano se produjo el impacto.La mujer que conducía el Siena, manifestó que no vio que el camión tenía un acoplado y por ello quedó encerrada y ocurrió el choque. La conductora iba con una acompañante y tres menores de edad, rumbo hacia un establecimiento educativo.En diálogo con Elonce, expresó que “gracias a Dios estamos todos bien. Yo iba doblando y me chocó, pero son cosas que pasan”.El automóvil sufrió algunos daños en la parte delantera izquierda, mientras que el camión, que iba cargado con bolsas de harina y aceite, no registró inconvenientes.