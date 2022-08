Muerte en el basural de Concordia: fiscal dio detalles de la causa

Foto: Ramón Nicolás Zaragoza

El pasado 13 de agosto un hombre falleció tras haber sido aplastado por un camión de residuos en el Campo del Abasto de Concordia. La víctima fue identificada como Ramón Nicolás Zaragoza, de 24 años, con domicilio en barrio Sarmiento.La fiscal Julia Elena Rivoira que tiene a su cargo la causa, se refirió al hecho y dio las primeras precisiones de cómo avanza la investigación.“Por causas que se tratan de determinar, un camión al realizar la descarga de la basura, le provoca una fractura importante en el lado derecho del cráneo a este joven de apellido Zaragoza”, indicó la representante del Ministerio Público Fiscal. Subrayando que “es trasladado con vida al hospital Masvernat y luego se constata la muerte”.Asimismo, señaló que “cuando el personal de la Comisaría Séptima me comunica que esta persona falleció, inmediatamente me constituí en el lugar junto al personal de fiscalía”. Una vez en el lugar, lo primero que se realizó “fue determinar el estado de funcionamiento del camión y todo fue registrado a través de filmaciones”, también “se tomaron entrevistas y se constató las personas que estaban”.Además, la fiscal mencionó que “las actuaciones continuarán y la investigación recién comienza, si bien es compleja no es imposible de aclarar”. Y remarcó que “hay que determinar el grado de responsabilidad no solamente de quien conducía, sino también de quien hace las tareas de operador de descarga”.En este marco, la letrada contó que el pasado viernes 19 de agosto, tanto el chofer como el operador de descarga fueron citados a designar abogado. A su vez, durante la misma jornada la fiscal tomó declaración a algunos testigos.Haciendo referencia a las eventuales responsabilidades por la muerte de Zaragoza, la fiscal explicó que "sería un caso de auto puesta en peligro eventualmente, pero hay que analizar y por eso son importantes las primeras medidas que se tomaron y diligenciaron en el lugar”, teniendo en cuenta que “el análisis y el resultado de esas medidas”, sumado “a la declaración de los testigos y lo que aporten el chofer y el operador de descarga, por supuesto que van a poder aclarar el panorama”. (Diario Río Uruguay)