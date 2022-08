Hallan el cuerpo de joven desaparecido y por quien habían pedido rescate

Santiago Aguilera Allende salió de su casa el martes a la noche. "Voy a tomar una gaseosa y vuelvo", le dijo a sus padres antes de salir. Esa fue la última vez que lo vieron. Al día siguiente descubrirían que nunca llegó a lo de su amigo. Desde entonces se desató una búsqueda que terminó este domingo por la mañana con el hallazgo de un cuerpo. Lo encontraron en Las Tapias, junto a una laguna, en una zona de difícil acceso, a pocos kilómetros de Villa Dolores, Córdoba.Los investigadores esperan la pericia de autopsia y los resultados definitivos de otros análisis para tener más detalles del hecho. La intendenta de Las Tapias, Lucy Díaz, decidió suspender las actividades por el Día de las Infancias tras el hallazgo.Un "baqueano" fue quien avisó este domingo alrededor de las 11 de la mañana luego de observar un cadáver en una laguna vacía, en la zona de Boca De Río, a 6,5 kilómetros de Villa Dolores,.La Policía Judicial desplegó un operativo en las afueras Las Tapias, luego de que un lugareño hallara el cuerpo mientras buscaba "unos animales". A unos kilómetros -dijeron- estaba el operativo de rastrillaje y les notificó del hallazgo.El fiscal Federal Enrique Sanestrari maneja con cautela la información alrededor del hallazgo del cuerpo.. Esa línea investigativa, la del secuestro, hizo que la investigación pasara a una fiscalía federal de Córdoba.Por el hechodesde hacía unos seis meses. Una de las hipótesis es que esta persona habría descubierto una transacción comercial por la que la familia había recibido ese monto de dinero.Además, fue detectado en cámaras de seguridad cercanas a la zona de la desaparición y entró en contradicciones durante su interrogatorio. Este domingo fue trasladado al penal de Bouwer. Se esperaba que, con el resultado de la autopsia, se agravará la acusación en su contra.El adolescente vivía con su familia en el paraje Chuchiras, en Las Tapias, aunque la mayor parte de sus actividades las desarrolla en Villa Dolores. En esa ciudad cursaba su último año del secundario, trabajaba en el corralón de materiales para la construcción de su padre y concurría a un gimnasio.Mientras lo buscaban, familiares de Santiago mostraban su desesperación por el estado de salud del joven, trasplantado de un riñón en la infancia y con medicación permanente. "Desesperación total, estamos totalmente desesperados con su mamá, con su hermana. Necesitamos que si alguien lo tiene, que por favor se apiade y que lo libere porque necesita medicamentos", rogaba su papá Carlos Aguilera, en una entrevista con Canal 10 de Córdoba.La búsqueda del joven comenzó el miércoles en el valle de Traslasierra y un día más tarde los investigadores llegaron al domicilio donde se activó por última vez su teléfono celular.Según relató Carlos Aguilera, papá de Santiago, él "no tenía contacto directo" con el detenido y aclaró que lo veía todos los días, pero que era otra persona de su empresa la encargada de darle instrucciones.También aclaró que Santiago y el sospechoso "no eran amigos en absoluto". Sostuvo que tenían una relación porque su hijo lo ayudaba en el negocio por las tardes.El Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de 3 millones de pesos para las personas que pudieran aportar datos sobre el paradero de Santiago."Todavía no podemos creerlo. Yo todavía no caigo, hasta hace poco habíamos quedado en juntarnos, y a los dos días desapareciste, no encontrábamos respuestas, no entendíamos cómo te había pasado esto a vos hasta q nos llegó la más triste noticia y nos deja con un dolor tan grande primo. Fuiste siempre un luchador, ganaste todas las batallas. Hoy solo deseo q descanses en paz querido primo", lo despidió Angie Cargnelutti en redes sociales."Hoy es un día tremendamente triste. Lamentamos que Santiago haya dejado de estar con nosotros. Extrañamos sus risas, sus bailes y su carisma. Honraremos su recuerdo cada día, viviendo intensamente", fue el posteo que en la tarde de este domingo publicó en su cuenta de Facebook el Instituto Privado Villa de Las Rosas, a donde cursaba el último año Santiago.