Testimonio revela cómo fue el secuestro de los cadetes del Liceo Militar

Policiales Asesinaron al chofer de un utilitario que trasladaba cadetes del Liceo Militar

Un audio de WhatsApp revela cómo fue el dramático secuestro de los cadetes del Liceo Militar de Santa Fe que durante el viernes protagonizaron un feroz ataque que comenzó en un centro comercial de Colastiné Norte y se extendió hasta el kilómetro 7 de la ruta 1, cerca de Santa Fe.Según la reconstrucción de los hechos, el ataque tuvo su inicio cuando Martín Kunz, un exliceista, abordó a un grupo de estudiantes que compraban un refrigerio en una panadería de Colastiné Norte y los cuales tenían como destino la ciudad de San Javier. Mediante cuchillazos mató al chofer de la combi, Rubén Walembert. Seguidamente, obligó a uno de los estudiantes a manejar el vehículo por la ruta 1 en dirección al norte y mediante amenazas les juró la muerte por haber sido testigos del primer ataque ocurrido en el centro comercial ubicado en el inicio de la ruta provincial 1.“Yo me protegía con cualquier cosa porque en cualquier momento me iba a meter un cuchillazo en la panza", agregó. "Le rogamos para que no nos mate”, destacó en el tramo final del relato. Tras circular por seis kilómetros, los agentes del Comando Radioeléctrico de la Costa lograron interceptar la combi, rescatar a los cadetes y además detener a Kunz y ponerlo a disposición de la Justicia. El mismo será formalmente imputado este próximo domingo en tribunales en el marco de la causa que encabeza la fiscal de la Unidad de Homicidios, Ana Laura Gioria, que ordenó su detención.