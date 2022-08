Permanecerá detenido el ex policía que robó en una vivienda de Concordia

De acuerdo a lo indicado por Diario Río Uruguay, el Juez de Garantías – Darío Mautone – dictó la prisión preventiva para Leandro Farías. Se trata del ex policía que fue detenido en la jornada del pasado martes, tras robar en el mismo lugar donde había cometido un ilícito en el mes de febrero.

De esta manera, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Jesús Penayo Ayama, por lo que Farías que está imputado por el delito de robo agravado con escalamiento, estará alojado por 30 días en una de las celdas la Alcaidía.



Vale recordar que el personal de la comisaría Tercera en conjunto con la Guardia Especial, realizaron el pasado martes 16 de agosto un allanamiento sobre calle Moulins y Rívoli.



Allí, los uniformados procedieron a la detención de un ex funcionario policial de 29 años, ya que se encontraba sospechado de cometer un ilícito en la noche del pasado sábado sobre una vivienda de calle Pellegrini al 1400.



En el lugar donde se llevó a cabo el procedimiento, la policía encontró elementos de interés para la causa, por lo que el fiscal Jesús Penayo Amaya dispuso su detención.



El ex integrante de la policía de Entre Ríos, había cometido un ilicitico en el mes de febrero en la misma vivienda. En esa oportunidad, robó una caja de seguridad y días después terminó detenido, tras dos allanamientos que fueron concretados por el personal de la División Investigaciones.