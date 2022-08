Acusado en “triple crimen” fue condenado por tenencia de arma y tiroteo

Foto: Archivo

Ramiro Gabriel Colman irá a la cárcel de Paraná a cumplir una condena. La primera había sido por amenazas y balaceras en el barrio Paraná V. Ahora por un tiroteo y por tenencia un arma en el departamento céntrico que alquilaba. En el medio tuvo otra imputación, la más grave, por su presunta participación en el triple crimen de narcos en 2020, cuyo juicio esperará en la Unidad Penal N° 1.



El joven de 24 años, conocido como “Pañal”, se encontraba en libertad y había eludido la instancia del juicio abreviado varias veces: en reiteradas oportunidades las audiencias se suspendieron porque no se presentaba. Esta vez sí lo hizo y confesó ante la jueza de Garantías Paola Firpo haber cometido los hechos que le imputaron, detalla Uno.



En 2021 la División Robos y Hurtos venía investigando las balaceras en la zona de los barrios Consejo y 1° de Julio. Pudieron identificar a Colman como uno de los sujetos que efectuaron disparos en el marco de enfrentamientos entre bandas. Esto había quedado registrado en una escucha telefónica en la causa que instruía el fiscal Santiago Alfieri sobre la banda que dirigía tiroteos, robos y estafas desde la cárcel, entre ellos Jonathan “Chocho” Roda. En aquel ataque a balazos, Colman iba con Ezequiel “Machuca” Roda, hermano del anterior.



El 25 de junio de 2021 los policías pusieron la información a disposición del fiscal Wasinger, y la Justicia autorizó el allanamiento al lujoso departamento ubicado en calle Moreno de Paraná, que Colman alquilaba desde hacía varios meses. Lo detuvieron y le encontraron en la vivienda una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa Thunder y 16 balas, que se hallaban envueltos en una hoja de papel. El arma contaba con pedido de secuestro desde 2012 por haber sido robada. Le imputaron tanto el delito de abuso de arma por el que lo buscaban, como la tenencia de la pistola.

El joven se encontraba libre pero con claras restricciones por la imputación en el marco de la causa del triple crimen. Menos de un mes después lo volvieron a detener en el marco de la causa que investigaba el homicidio del contador Gonzalo Calleja, ocurrido en el barrio 1° de Julio. Pero luego fue liberado y desvinculado por falta de pruebas.



En el marco de las conversaciones para un juicio abreviado las partes acordaron la pena de tres años de prisión efectiva. El convenio fue presentado la semana pasada a la jueza Firpo, quien el martes dictó la sentencia en la cual homologó el acuerdo y condenó a Colman a esa pena.

No obstante, como no hubo una renuncia a los plazos procesales, Colman seguirá libre por 10 días hábiles más desde el momento en que fue notificado de la sentencia.



Mientras cumpla esta condena, Colman aguardará por el destino de la causa más grave que lo tiene como único imputado: su presunta participación en el triple homicidio que sucedió el 15 de noviembre de 2020 en el barrio Los Paraísos de Paraná, donde fueron ultimados a tiros tres narcotraficantes: Cristian Barreto, Germán Herlein y Laureano Morales.



El muchacho del barrio Paraná V es imputado por el fiscal Wasinger de ser el conductor de la moto en la que iba el sicario que disparó hacia las víctimas. Un testigo asegura que lo vio y lo compromete severamente en el caso al haberlo señalado en una rueda de reconocimiento. Aunque el defensor Cozzi asegura que no hay pruebas que lo vinculen al hecho y cuestiona severamente cómo se produjo la prueba de ese legajo.



Tras esa acusación, Colman estuvo un tiempo con prisión preventiva, y luego con domiciliaria. La medida cautelar venció y quedó libre con restricciones.



Fuente: Uno