Macabros detalles del cadáver mutilado que fue hallado por niños en descampado

Chicos que jugaban en la calle encontraron el cadáver

La autopsia del cadáver mutilado que fue encontrado este jueves en un descampado de la localidad bonaerense de Pontevedra, en el partido de Merlo, reveló que la causa de la muerte del hombre fueron las heridas de arma blanca que recibió en el cuello.El informe preliminar de la necropsia que recibió esta noche el fiscal Sergio Dileo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Morón, también detalla que la víctima, que aún no pudo ser identificada, sufrió múltiples laceraciones y traumatismos en todo el cuerpo.En tanto, los investigadores revisan las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, que captan el paso de varios vehículos, con el fin de reconocer a los posibles sospechosos. También analizan unos cuchillos hallados a pocos metros del descampado y la sangre del suelo para intentar extraer ADN.Uno de los miembros del equipo de investigación que tiene acceso al expediente le explicó a la agencia de noticias Télam que "hasta que no se esclarezca la identidad de la persona, va a ser difícil esclarecer el hecho". Sin embargo, no se una tarea sencilla: sin manos, no hay huellas digitales para cotejar.Una de las hipótesis que se maneja es que se habría tratado de una venganza narco debido a una posible deuda de dinero entre bandas.Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón, junto al fiscal Dileo, continuaba en la búsqueda de testimonios en la zona del hallazgo para lograr identificar a la víctima."Lo que se sabe de esa zona es que es un barrio de pocas casas, son muy pocos vecinos y nadie quiere hablar de nada porque tienen miedo. En la zona, el año pasado hubo varios allanamientos ligados a una investigación por una guerra narco en la zona por la venta de drogas al menudeo", remarcó el informante.Un grupo de chicos hizo un macabro hallazgo en la localidad bonaerense de Pontevedra, en el partido de Merlo. Mientras jugaban en la calle, encontraron una extraña bolsa de consorcio, que dentro tenía el cadáver de un hombre mutilado, golpeado y acuchillado.El hecho ocurrió alrededor de las 17 de este jueves en la calle Espejo, cerca del cruce con Victorino de la Plaza. Fue en ese terreno baldío donde varios nenes se toparon con un bulto sospechoso y dieron aviso de inmediato a un adulto, que constató que se trataba de una persona asesinada y dio aviso a la policía.Al lugar acudieron agentes de la comisaría 5ta de Merlo, que restringieron la zona para examinar a la víctima fatal, a la que le faltaban los brazos y las piernas.Con información de