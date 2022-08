Asesinaron al chofer de un utilitario que trasladaba cadetes del Liceo Militar

Foto 1/2 Algunos de los estudiantes, y el autor del crimen detendio Crédito: Rosario 3 Foto 2/2 Crédito: Uno Santa Fe

Un hombre atacó durante el mediodía de este viernes a un vehículo utilitario que transportaba a cadetes del Liceo Militar, mató a una persona a cuchillazos e hirió a varias más. Fue cerca de la ciudad de Santa Fe y todavía no hay muchas precisiones sobre cómo se desencadenaron los hechos.



El grave episodio ocurrió minutos antes de las 13, cuando una camioneta de la empresa Tío Mario que trasladaba a los cadetes desde el Liceo Militar "General Belgrano" a San Javier detuvo su marcha en un sector de la ruta provincial Nº 1.



La víctima fatal del hecho fue identificada como Rubén Isidro Walesberg, a quien sus conocidos lo apodaban Bigote. Era oriundo de San Javier, como la mayoría de los liceístas a los que transportaba.



El autor del feroz ataque, sería un supuesto ex alumno del Liceo Militar General Belgrano, tras apuñalar en el cuello y matar al chofer, hirió a cuatro estudiantes. El joven tiene 19 años y está detenido; sus datos no trascendieron y habría sido expulsado del establecimiento educativo de la capital provincial.



Esa situación, según las primeras presunciones de la investigación, podría ser el móvil del ataque fatal en el que habría buscado vengar su situación dañando a miembros de su ex comunidad. Estos se encontraban en la Traffic que transporta a los liceístas que al momento del ataque estaba detenida frente a un comercio sobre la ruta provincial 1, a la altura del kilómetro 1,5 en el distrito costero de la capital provincial llamado Colastiné.



El vehículo había hecho una parada en una panadería durante el viaje. Por razones que se investigan, el atacante abordó y apuñaló en el cuello al chofer. Herido, el hombre se desangró mortalmente mientras el asesino tras repeler a puntazos a los cadetes que intentaron socorrerlos, subió al vehículo intentando huir con los restantes alumnos que estaban en el interior. La policía persiguió la Traffic y detuvo al joven, poniendo a salvo al resto del pasaje.



El chofer murió en el acto y los estudiantes agredidos fueron trasladados al hospital Cullen y al hospital de Niños Orlando Alassia.



Los heridos son un adolescente de 16 y una joven de 17 años internados en el hospital Cullen, el primero con heridas en la cara y cuello, y la segunda en el cuello. Además, otras dos menores de edad fueron ingresadas al Orlando Alassia. (La Capital)