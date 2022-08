Auto perdió el paragolpes tras un choque en Avenida Laurencena

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este lunes en Avenida Laurencena, a metros de Saavedra, en la ciudad de Paraná.El conductor del Chevrolet Corsa, que se llevó la peor parte, contó aque “veníamos los dos de arriba, yo iba hasta la estación de servicios, hubo un toque y el auto giró”.“Estoy bien, no me pasó nada, iba solo, fue un susto y gracias a Dios no hubo heridos”, expresó para agregar que sólo hubo daños materiales: “el paragolpes voló todo”.“Simplemente fue el toque del paragolpes, el auto giró, había un auto enfrente que lo toqué un poco, y un camión que venía de arriba también me golpeó”, contó el automovilista de 56 años.En tanto que desde la Policía dieron cuenta que el conductor del Chevrolet Corsa "quiere pasar a un camión Mercedes Benz que iba en la misma dirección, pero no logra su cometido ya que el camión lo toca con el guardabarros delantero en su lateral izquierdo, haciendo que el auto quede delante y lo arrastra unos metros".En ese momento un Volkswagen Vento que iba en la dirección contraria del camión colisiona la trompa del Chevrolet y es ahí donde pierde el paragolpes.