Delincuente mantiene en vilo a la zona sur de la ciudad de Paraná

Un delincuente mantiene en vilo a comerciantes de avenida Zanni, en la zona sur de la ciudad de Paraná. De acuerdo a los datos a los que accedió, esta persona habría asaltado a mano armada a varios locales comerciales y, si bien estaría identificado, aún permanece en libertad.Un comerciante, que ayer fue asaltado a mano armada, aseguró aque tomarán medidas de prevención para evitar nuevos hechos de inseguridad y acordaron, con otros responsables de negocios, el solicitar mayor presencia policial en la zona.Según supo, al ladrón lo tendrían identificado y habrían accedido al detalle de las causas que pesan en su contra, pero por temor a represalias prefirieron no brindar declaraciones. De hecho, a través de las redes sociales circularon imágenes del rostro del delincuente, pero hasta el momento, no se ha reportado su detención.Mientras tanto, los comerciantes optaron por implementar medidas preventivas, como la colocación de sistemas de seguridad –cámaras y alarmas-, rejas y hasta instalar un portero eléctrico en los ingresos a los locales para que, quien atienda, pueda ver a la persona que va a entrar al comercio.“La zona está complicada”, comentó una vecina a, pero de igual manera dijo no tener miedo a los hechos de inseguridad. “Hay que tener cuidado, y no miedo, porque perdemos más cuando nos quedamos encerrados con miedo”, sentenció. “Y la Policía debería andar más y en cualquier horario, no siempre en el mismo horario”, comentó.