Liberaron a la mujer que mató a su pareja y pedirán su sobreseimiento

Foto: Fidel Segovia, la víctima de Homicidio.-

El juez de garantías Dario Mautone dictó, este jueves, la libertad de Gabriela Garen, la mujer de 31 años que en el mes de marzo pasado mató al hombre que fuera su pareja, Fidel Segovia, de 40 años. La acusada está imputada por Homicidio Agravado, pero la defensa argumentó la inocencia de la mujer "porque actuó en legítima defensa”.



Al respecto, una de las defensoras de Garen, Brenda Victorri, recordó que, al momento de asumir la defensa de la mujer, había una propuesta de 20 años de pena en un juicio abreviado, pero -de acuerdo a lo que argumentó- cuando Gabriela contó los motivos que desencadenaron en este lamentable hecho, se supo quién era Segovia y, a partir de estas declaraciones, reconstruyeron el caso argumentando un contexto en violencia de género “porque la mujer nunca lo había denunciado”.



Los antecedentes de Segovia



“Investigamos quién era Fidel Segovia, un hombre que había matado a un policía en el 2004, y en el 2010 cuando transitoriamente recuperaba la libertad, comete un robo a mano armada y sale a la calle en el 2019, ahí es que empieza una relación formal con Gabriela Garen, es decir, comienza el calvario para ella”, graficó Victorri.



Cuando la defensa tuvo lugar, “terminamos acreditando la personalidad perversa de esta persona, donde la clave fue la pericia que se le hizo a la víctima, quien sufría de violencia sexual porque la abusaba, violencia económica por que le robaba la plata y violencia de género porque la vivía golpeando”. De acuerdo a lo que explicó Victorri, “el relato del hijo de Gabriela es escalofriante y el otro dato aportado es que este hombre apuñaló a 15 internos durante todos los años que estuvo en distintas cárceles de Entre Ríos”.



Por su parte, el otro defensor de la acusada, Pablo Daniel Moyano, hizo hincapié en la labor paralela que se hizo al de la Fiscalía, en lo que se refiere a la recolección de pruebas, “donde todo concluye que Fidel Segovia tenía personalidad narcisista perversa, es decir, una persona muy acostumbrada a manejarse con mucha violencia y por eso que siempre vivió en conflicto”, describió.



Después, aseveró que “la familia y el entorno de Fidel Segovia es de temer; por eso no damos los nombres de los testigos, porque con sobrada impunidad golpeaba en la calle a Gabriela”. “La verdad es que yo nunca había visto semejante violencia de género, era un delincuente con todas las letras”, sostuvo.



Párrafo seguido, Moyano cuestionó al fiscal José Arias. “Dice que hay una causa de asesinato agravada por el vínculo y no estuvo de acuerdo con la libertad que dictó el juez, quien entendió que no hay riesgo de que Gabriela se escape”.



Pedirán el sobreseimiento de Garen



En la parte final, el letrado fue optimista al opinar que tienen buen asidero los argumentos que ellos plantean “porque el hecho ocurrió en un contexto de una legítima defensa y esto coincide con lo declarado por el hijo de Gabriela en cámara Gesell, cuando dijo que Fidel Segovia le pegaba todos los días a su mamá”. Y concluyó: “Por eso vamos a pedir el sobreseimiento, porque estamos convencidos de su inocencia y porque actuó en una legítima defensa”.



El hecho ocurrió en el mes de marzo pasado, cuando Fidel Ernesto Segovia volvía junto a un amigo de un boliche bailable y fue interceptado por su pareja, en la ruta 4; ahí recibe un puntazo de un arma blanca.



Segovia fallece tres días después en el hospital Masvernat y era una persona conocida en el ambiente delictivo, con una muerte en su frondoso prontuario. Era hijo del conocido dirigente comunista Miguel Segovia. (7Páginas)